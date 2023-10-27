ابنة حليمة بولند تطالب والدتها: "تبنّي أطفالاً صغاراً من غزة"

ابنة حليمة بولند تطالب والدتها: "تبنّي أطفالاً صغاراً من غزة"

كشفت الإعلاميّة الكويتيّة حليمة بولند في فيديو جديد عبر تطبيق سناب شات ان ابنتها الصغرى تطالبها بتبنّي أطفال صغار من غزة في فلسطين.

وفي التفاصيل، قالت حليمة بولند "بنتي الصغيرة كاميليا بتقول: ليه ما تروحين غزة وبيصير عندنا أخوان صغار؟".

وتابعت بولند "أجبتها ان شاء الله يا رب يصير عندك أخوات صغار من فلسطين".