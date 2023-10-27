"بصباح الألف الثالث" واحدة من مجموعة أغنيات أنتجتها الـ LBCI...هل تذكرونها؟ (فيديو)

كان لشاشة الـ LBCI حصة في انتاج أغنيات مميزة في فترة التسعينات.وأبرزها أغنية "بصباح الألف الثاث" للفنانة كارول سماحة التي لاقت انتشاراً واسعاً، وأغنية "وطن كبير" للفنانة جوليا بطرس، و"قصتنا بالمجتمع" و "بلدية بيروت" للفنان غسان الرحباني.