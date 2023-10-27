أبرزها "طالبين القرب" "وغنوجة بيا"... أجمل وأشهر مسلسلات LBCI الّتي عشقتموها! (فيديو)

أطلقت قناة المؤسسة اللبنانية للارسال أو LBCI مسلسها اللبناني الأول "حسّون" في العام 1985، وباتت مستمرة لغاية اليوم بعرض أجمل المسلسلات الّتي تعكس المجتمع اللبناني والعالم العربي.

وفي العودة إلى الأرشيف، نستذكر معكم في "اليوم العالمي للتراث البصري والسمعي" أبرز المسلسلات الّتي عُرضت على شاشة الـLBCI على ثلاث مراحل: الثمانينات، وما بعد الألفين.

وخلال حقبة الثمانينات، عرفت شاشت الـLBCI ثلاثة أعمال تمثيلية وهي مسلسل "حسّون" (1985)، "وجوه" (1985) و"مبارك" (1985).

أما في التسعينات، فقد عُرضت مجموعة من المسلسلات المعروفة والّتي لا تزال مذكورة لليوم، وهي "Ricky وربيع" (1990)، وبيت خالتي من بطولة غابرييل يمين (1997) ويليه "نيال البيت" (1998)، وسلسلة الدراما الشهيرة "طالبين القرب" (1997) من تأليف الكاتب والمخرج الراحل مروان نجار.

وفي حقبة الألفين وما بعدها، اشتهرت في أوائلها العديد من الأعمال الدرامية والكوميدية مثل سلسلة "حكايات" من بطولة الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور وباقة من أشهر الممثلين اللبنانيين، "أحلى بيوت راس بيروت" (2001)، "مرتي وأنا" (2001)، "بنت الحي" (2002)، "مريانا" (2003)، "عبدو وعبدو" (2003)، "فاميليا" (2005)، "ابنة المعلم" (2005) و"غنوجة بيا" (2006).

أما بالنسبة للدراما الحديثة، فقد شهدت تحولاً كبيراً إذ باتت الأعمال التمثيلية مُختلطة، وتتخلّل ممثلين من مصر وسوريا والخليج العربي. ومن أهمّ الأعمال العربية المشتركة الّتي تمت مشاهدتها عبر شاشة الـLBCI "روبي" (2012)، "لعبة الموت" (2013)، "عشق النساء" (2014)، و"عروس بيروت" (2019).