"ستزول هذه الشدّة"... نوال الزغبي متفائلة بالأيام المقبلة

"ستزول هذه الشدّة"... نوال الزغبي متفائلة بالأيام المقبلة

عبّرت النجمة الذهبيّة اللبنانيّة نوال الزغبي عن تفاؤلها بالأيام المقبلة بالرغم من الظروف الصعبة الّتي يعيشها الشعب الفلسطيني.

واستعانت الفنانة اللبنانيّة نوال الزغبي بمقولة جاء فيها "ستزول هذه الشدّة وتنتهي هذه الأيام البائسة وسترحل وستأخذ شياطينها معها. الله يرعانا وعليه توكّلنا فلا نخاف السوء. سيطلع الفجر ويزول الظلام ومن في السماء سيحمي من على الأرض".