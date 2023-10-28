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"يستعملون هذا السلاح"... نادين ويلسون نجيم عن الحرب في غزة: قوته توازي قوة الرصاصة!

فنّ
2023-10-28 | 06:11
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&quot;يستعملون هذا السلاح&quot;... نادين ويلسون نجيم عن الحرب في غزة: قوته توازي قوة الرصاصة!
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"يستعملون هذا السلاح"... نادين ويلسون نجيم عن الحرب في غزة: قوته توازي قوة الرصاصة!

"يستعملون هذا السلاح"... نادين ويلسون نجيم عن الحرب في غزة: قوته توازي قوة الرصاصة!

تحدّثت ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة نادين ويلسون نجيم في أحدث منشور لها عبر X عن أقوى سلاح يُستخدم حالياً وهو الحرب النفسيّة. 
 
وفي التفاصيل، غرّدت نادين نجيم قائلةً "أقوى سلاح هو الحرب النفسية: حرب نفسية على الجيل الجديد على السوشيال ميديا، حرب نفسية على الراشدين للإنقلاب على حكومته، حرب نفسية على المجتمع للإنقلاب على جيشه". 
 
وختمت نجيم منشورها بعبارة "هالسلاح يوازي قوة الرصاصة، استعملوها"، مُستخدمةً هاشتاغ "فلسطين". 

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