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" مرحبًا اسمي ماثيو ويجب أن أكون ميتاً"... مذكرات ماثيو بيري تعود الى الواجهة وافتتاحيتها تشكل صدمة لعشاقه!

فنّ
2023-10-29 | 08:06
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&quot; مرحبًا اسمي ماثيو ويجب أن أكون ميتاً&quot;... مذكرات ماثيو بيري تعود الى الواجهة وافتتاحيتها تشكل صدمة لعشاقه!
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" مرحبًا اسمي ماثيو ويجب أن أكون ميتاً"... مذكرات ماثيو بيري تعود الى الواجهة وافتتاحيتها تشكل صدمة لعشاقه!

" مرحبًا اسمي ماثيو ويجب أن أكون ميتاً"... مذكرات ماثيو بيري تعود الى الواجهة وافتتاحيتها تشكل صدمة لعشاقه!

عثر على ماثيو بيري، المعروف بتجسيده شخصية تشاندلر بينغ في المسلسل التلفزيوني الشهير Friends، ميتاً عن عمر يناهز 54 عاماً، في جاكوزي داخل قصره، يوم السبت في لوس أنجلوس.

عانى الممثل من صراع طويل مع الإدمان، وهو ما شرحه بالتفصيل في مذكراته لعام 2022، بعنوان "الأصدقاء، العشاق، والشيء الكبير الرهيب" – وهو كتاب افتتح بجملة أولى تقشعر لها الأبدان.

تقول الافتتاحية: "مرحبًا، اسمي ماثيو، على الرغم من أنك قد تعرفني باسم آخر. أصدقائي ينادونني بماتي... ويجب أن أكون ميتاً". 

المذكرات، التي تطرقت في الواقع إلى أسباب بيري لكتابة تجاربه كوسيلة لمساعدة الآخرين الذين يعانون من صراعات مماثلة، تضمنت أيضًا مقدمة من النجمة المشاركة في مسلسل Friends ليزا كودرو.

وكتبت: "هذا الكتاب هو المرة الأولى التي أسمع فيها حقيقة التعايش مع إدمانه والنجاة منه. لقد أخبرني ماثيو ببعض الأشياء، ولكن ليس بهذا النوع من التفاصيل... إنه الآن يسمح لنا بالدخول إلى رأس ماثيو وقلبه بتفاصيل صادقة ومكشوفة للغاية. وأخيرًا، لا يحتاج أحد أن يسألني أو يسأل أي شخص آخر كيف حال ماثيو. إنه يتيح لك معرفة نفسه."

وتابعت: "لقد نجا من الصعاب المستحيلة، لكن لم يكن لدي أي فكرة عن عدد المرات التي كاد أن ينجو فيها. أنا سعيدة لأنك هنا، ماتي. جيد لك. أنا أحبك."

وينتهي كتاب بيري بتأملات حول الامتنان والشكر لأولئك الذين ساعدوه خلال رحلته.

المصدر
 

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