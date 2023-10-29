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جينيفر أنيستون: "هذا ما كان يشعر به ماثيو بيري خلال تصوير مسلسل فريندز"!

جينيفر أنيستون: "هذا ما كان يشعر به ماثيو بيري خلال تصوير مسلسل فريندز"!





واعترفت الممثلة البالغة من العمر 54 عامًا والتي لعبت دور راشيل غرين ، بأن عروض لم شمل الأصدقاء كشفت عن بعض المشاكل التي لم تكن لديها أي فكرة عنها، بحسب موقع



وقالت أنيستون: "لم أفهم مستوى القلق والتعذيب الذاتي الذي تعرض له ماثيو بيري، في حال لم يضحك له الجمهور، والدمار الذي شعر به. "



اذ اعترف ماثيو سابقاً: "إذا لم أحصل على الضحكة التي كان من المفترض أن أحصل عليها من الجمهور، كنت أشعر بالخوف والقلق."



وقبل وفاته بعامين، شارك ماثيو علنًا معاناته مع تعاطي المخدرات. وفي سن 49، ادعى أنه تناول جرعة زائدة من المواد الأفيونية، والتي قال إنها تسببت في انفجار القولون.



وعلى الرغم من أن الأطباء أخبروا الأسرة أن تقديرات بقائه على قيد الحياة بلغت 2% فقط، إلا أنه عاش وكان قد بدأ الطريق إلى التعافي، قبل وفاته يوم 29 تشرين الأول 2023.



وأصبحت مشكلة المخدرات عبئًا عليه، لدرجة أنه لم يتمكن حتى من مشاهدة إعادة عرض مسلسل Friends.

قالت نجمة مسلسل فريندز Friends جنيفر أنيستون إنها لم تكن على علم بحجم "القلق والتعذيب الذاتي" الذي تعرض له ماثيو بيري تحت واجهة تشاندلر بينج.واعترفت الممثلة البالغة من العمر 54 عامًا والتي لعبت دور راشيل غرين ، بأن عروض لم شمل الأصدقاء كشفت عن بعض المشاكل التي لم تكن لديها أي فكرة عنها، بحسب موقع "ميرور" وقالت أنيستون: "لم أفهم مستوى القلق والتعذيب الذاتي الذي تعرض له ماثيو بيري، في حال لم يضحك له الجمهور، والدمار الذي شعر به. "اذ اعترف ماثيو سابقاً: "إذا لم أحصل على الضحكة التي كان من المفترض أن أحصل عليها من الجمهور، كنت أشعر بالخوف والقلق."وقبل وفاته بعامين، شارك ماثيو علنًا معاناته مع تعاطي المخدرات. وفي سن 49، ادعى أنه تناول جرعة زائدة من المواد الأفيونية، والتي قال إنها تسببت في انفجار القولون.وعلى الرغم من أن الأطباء أخبروا الأسرة أن تقديرات بقائه على قيد الحياة بلغت 2% فقط، إلا أنه عاش وكان قد بدأ الطريق إلى التعافي، قبل وفاته يوم 29 تشرين الأول 2023.وأصبحت مشكلة المخدرات عبئًا عليه، لدرجة أنه لم يتمكن حتى من مشاهدة إعادة عرض مسلسل Friends.