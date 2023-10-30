الموت يغيّب "موسيو أنطوان"... "بطرس فرح وداعاً"!

الموت يغيّب "موسيو أنطوان"... "بطرس فرح وداعاً"!



توفي الممثل اللبناني القدير بطرس فرح، ليل أمس الأحد، وتقام الصلاة لراحة نفسه اليوم الاثنين في كنيسة مار جاورجيوس للروم الكاثوليك – زوق مكايل.



وكتب نقيب ممثلي المسرح والسينما والاذاعة والتلفزيون في لبنان نعمة بدوي على حسابه عبر فايسبوك: "بطرس فرح وداعاً... هذا الممثل المتميّز الذي شارك الفنان زياد الرحباني بجميع أعماله تقريباً من "نزل السرور" الى "لولا فسحة الامل". و شارك الفنان ملحم بركات في مسرحية "ومشيت بطريقي" وعمل مع الفنان جورج خباز بعدة اعمال في المسرح".



واضاف: "نقابة الممثلين في لبنان تنعى الفنان الكبير والقدير بطرس فرح وتتقدم من أسرته ومن اصدقائه ومن محبيه بأحرّ التعازي".







نبذة عن مسيرته



بطرس فرح هو فنان لبناني دخل عالم التمثيل بالصدفة، حيث كان موظفاً في شركة أدوية.



بدأت مسيرته مع الكبير زياد الرحباني بدور "أستاذ رؤوف" في "نزل السرور" (1974) واستمرت لغاية العام 1994 في "لولا فسحة الأمل"، مروراً بـ"بالنسبة لبكرا، شو؟" (1978) و"فيلم أميركي طويل" (1980) و"شي فاشل" (1983).

وشكلت مسرحية "بالنسبة لبكرا، شو؟" محطة أساسية في هذا التعاون الفني، إذ بقي دوره فيها بشخصية "موسيو أنطوان" راسخاً في ذاكرة المشاهدين.

كما طبع بصمته الفنية في أكثر من عمل مسرحي مثل "ومشيت بطريقي" مع الفنان ملحم بركات في العام 1995، قبل أن يصبح وجهاً مألوفاً في مسرح جورج خباز.



وخاض تجربة السينما من خلال مشاركته كضيف شرف في فيلم "Cash Flow 2".