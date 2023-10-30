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جلطات متتاليّة أدّت الى شلل نصفي... نادين الراسي تبكي بعد مرض والدتها!

فنّ
2023-10-30 | 05:26
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جلطات متتاليّة أدّت الى شلل نصفي... نادين الراسي تبكي بعد مرض والدتها!
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جلطات متتاليّة أدّت الى شلل نصفي... نادين الراسي تبكي بعد مرض والدتها!

جلطات متتاليّة أدّت الى شلل نصفي... نادين الراسي تبكي بعد مرض والدتها!

تعرّضت السيدة الهام الراسي، والدة الممثلة اللبنانيّة نادين الراسي، لأزمةٍ صحيّة نُقلت على اثرها الى المستشفى. 
 
وفي التفاصيل، أصيبت والدة نادين الراسي بجلطات متتالية أدّت الى شلل نصفي على الجهة اليسرى. 
 
وأكّدت نادين الراسي الخبر في اتصالٍ مع مجلة "الجرس" وهي تبكي قائلةً "كان ضغطها 24 وكنت خسرتها... جهة الشمال كلها تضررت وأصيبت بالشلل.. امي رح ترجعلي وأنا صرلي أسبوع معها وتحت اجريها".

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نادين الراسي

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