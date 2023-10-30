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محمد عساف يفقد الاتصال بعائلته في غزة... "سلام لما تبقى من غزة"
فنّ
2023-10-30 | 05:37
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محمد عساف يفقد الاتصال بعائلته في غزة... "سلام لما تبقى من غزة"
محمد عساف يفقد الاتصال بعائلته في غزة... "سلام لما تبقى من غزة"
يواصل محبوب العرب محمد عساف استخدام حساباته على منصّات التواصل الاجتماعي للحديث عن أحداث غزة.
وأعلن محمد عساف عبر تطبيق X أنّه فقد الاتصال بعائلته في غزة، فكتب "انقطعت الاتصالات مع عائلتي. الانترنت والهواتف الخلوية والخط الأرضي مقطوع. نحن لن نيأس من رحمة الله ولطفه. وعندنا يقين لا يتزعزع اننا سننتصر على العدو الهمجي. فلسطين حرّة دائماً وأبداً".
وتابع عساف في تغريدة أخرى "سلاٌم لغزة سلامٌ لما تبقى منها، سلامٌ على الشهيد والجريح، سلامٌ على الطبيب والمسعف الأمين، سلام على الممرض الخلوق، سلامٌ على قلوب الأُمهات حتى الحروف تهرب مني في حضرة وصف الحدث فماذا اقول في فظاعة ما يحدث، يا رب انها أعظم من غصة في القلب حتى الروح تبكي وهي تشاهد وداع الأحبة، روحٌ تودع خليلها وهو جرحٌ لا يندمل، لله المشتكى.يا رب كن معهم فما لنا وما لهم غيرك يا جبار".
وأعرب محمد عساف عن غضبه بالقول "هذا العالم المنافق لا يستطع ادخال شربة ماء إلى غزة".
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