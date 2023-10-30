الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
الجنوب
29
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
الجنوب
29
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مهرجان "سينيميد" منصة انطلاق للمواهب السينمائية في بلدان المتوسط
فنّ
2023-10-30 | 06:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
مهرجان "سينيميد" منصة انطلاق للمواهب السينمائية في بلدان المتوسط
مهرجان "سينيميد" منصة انطلاق للمواهب السينمائية في بلدان المتوسط
يشكّل مهرجان "سينيميد" Cinemed للسينما المتوسطية، الذي يختتم دورته الخامسة والأربعين في مدينة مونبيلييه بجنوب فرنسا السبت، أحياناً بوتقة للمواهب الشابة التي تخطو خطواتها الأولى في هذا الحدث قبل أن تنطلق نحو النجومية في المجال.
ومن بين الأفلام التسعة المتنافسة للفوز بجائزة "أنتيغون الذهبية" لأفضل فيلم روائي طويل، إنتاجات تونسية ومغربية وإسرائيلية وفرنسية وإيطالية، قُدّم أربعة منها في السنوات الأخيرة في إطار "منحة المساعدة على التنمية" المقدّمة من المهرجان.
وقد أتاحت هذه المنحة دعم 109 مشاريع سينمائية، 50 منها رأت النور في مختلف بلدان المتوسط.
ويقول مدير مهرجان "سينيميد" كريستوف لوبارك لوكالة فرانس برس "لم يكن تولي دور الوساطة وتشجيع بروز الأفلام من مسؤولية المهرجانات في الأساس".
ويضيف "أدركنا أن المهم هو أن أصحاب مشاريع الأفلام التي لم تكتمل بالضرورة يجب أن يحصلوا على المال للتمكن من مواصلة الكتابة وإكمال السيناريو".
في بدايات مسيرته، قدم المخرج السينمائي روبير غيديغيان المتحدر من مرسيليا، مشروع فيلمه الأول للحصول على منحة في المهرجان المتوسطي في مونبيلييه، قبل أن يتم استقباله كضيف شرف خلال الدورة الأربعين في عام 2018، على ما يؤكد لوبارك أيضاً.
وهذه الحال أيضاً بالنسبة للإسبانية كارلا سيمون التي جاءت عام 2015 لتقديم مشروعها السينمائي الأول.
وتستذكر سيمون "لقد كان (مهرجان "سينيميد") من أول الأماكن التي وثق فيها الناس بي"، على الرغم من أنها لم تحصل على منحة في ذلك الوقت.
وهي عادت هذا العام إلى مونبيلييه كشخصية بارزة في "الموجة الكاتالونية الجديدة"، وتُوّجت بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين عام 2022 عن فيلمها الثاني "ألكاراس".
وفي عام 2019، حصل المخرج الفرنسي كريم بن صالح على منحة لفيلمه الروائي الأول "Six pieds sur terre".
وقال بن صالح الأربعاء أمام منزل صالة مكتظة بالحضور أثناء عرض فيلمه ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان "سينيميد" السينمائي المتوسطي "العودة إلى هذا المهرجان الذي انطلقتُ منه لها نكهة خاصة".
وأضاف "كانت هذه المنحة حاسمة لأنها سمحت لي بالعمل على السيناريو، ولكن أيضاً برصد الممثلين وإيجادهم"، من روبيه (شمال فرنسا) إلى نيس (جنوب).
والأفلام الثلاثة الأخرى الحائزة سابقاً منحاً والمشاركة في المنافسة على جائزة أنتيغون الذهبية مساء السبت هي "إكسكورشن" للبوسنية أونا غونياك، و"آنا" للإيطالي ماركو أمينتا، و"Backstage" للمغربي خليل بنكيران والتونسية عفاف بن محمود.
مشاريع عربية
يستعرض مؤلفو 14 مشروعاً سينمائياً طويلاً غير مكتمل، أعمالهم واحداً تلو الآخر أمام لجنة تحكيم قاسية أحياناً في قاعة اجتماعات بأحد الفنادق القريبة من المهرجان.
وأمام كل منهم نصف ساعة لإقناع المهنيين الأربعة، من منتجين أو موزعين، بفائدة تقديم يد المساعدة لهم.
وتسأل إحدى أعضاء لجنة التحكيم المخرجة الجزائرية أمل بليدي التي تحاول الحصول على منحة لدعم مشروعها السينمائي بعنوان "ميمونة"، "ألا يُستحسن وضع مشهد حرق الذات في بداية الفيلم وليس في النهاية؟ ولماذا لا تمارس شخصيتاك العلاقة الحميمة؟".
وتقول بليدي "بالنسبة للجزائر، فيلمي يتخطى الحدود، لكن يبدو أنه لا يتمتع بالجرأة المطلوبة بالمنظور السائد هنا ربما". وتقر خلال مغادرتها المسرح بأنه "من الجيد أن نواجه هذا النوع من ردود الفعل، إنه أمر مثير للاهتمام".
كما أن المخرجة اللبنانية كاتيا صالح ومنتجتها نادين نعوس، كان لديهما شعور بـ"الرهبة" خلال الحوار الشفهي مع اللجنة، بحسب قولهما خلال عرض مشروعهما أمام لجنة المنح.
ومن شأن مبلغ الـ 4000 يورو الذي حصلتا عليه مع ذلك أن يسمح لهما بإكمال سيناريو وحوارات فيلم الكوميديا السوداء "La Mort ne m'aura pas vivant".
وحصل مشروع سينمائي للمخرج الفلسطيني وسام الجعفري على منحة قدرها 8 آلاف يورو من المركز الوطني للسينما والصور المتحركة في فرنسا. وقد اضطر الجعفري إلى أن يدافع عن مشروعه عبر تقنية الاتصال بالفيديو، إذ تعذر عليه السفر بسبب الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في غزة.
آخر الأخبار
فنّ
"سينيميد"
انطلاق
للمواهب
السينمائية
بلدان
المتوسط
"ارتاح يا بطرس صلاتك مقبولة"... جورج خباز يودع بطرس فرح: صرت بمطرح بيلبق لقلبك الطيب!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-10-25
تمشيط رشاش عند أطراف بلدة العديسة انطلاقاً من موقع مستعمرة "مسكاف عام"
آخر الأخبار
2023-10-25
تمشيط رشاش عند أطراف بلدة العديسة انطلاقاً من موقع مستعمرة "مسكاف عام"
0
فنّ
2023-10-20
"تضامناً مع شعبنا الفلسطيني الشقيق"... إلغاء مهرجان قرطاج السينمائي
فنّ
2023-10-20
"تضامناً مع شعبنا الفلسطيني الشقيق"... إلغاء مهرجان قرطاج السينمائي
0
علوم وتكنولوجيا
2023-10-18
منصة "اكس" بدأت تعتمد الاشتراكات المدفوعة لقاء الميزات الأساسية في نيوزيلندا والفيليبين
علوم وتكنولوجيا
2023-10-18
منصة "اكس" بدأت تعتمد الاشتراكات المدفوعة لقاء الميزات الأساسية في نيوزيلندا والفيليبين
0
أخبار دولية
2023-10-14
البنتاغون: الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات ثانية إلى شرق المتوسط "لردع الأعمال العدائية ضد اسرائيل"
أخبار دولية
2023-10-14
البنتاغون: الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات ثانية إلى شرق المتوسط "لردع الأعمال العدائية ضد اسرائيل"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
06:02
"ارتاح يا بطرس صلاتك مقبولة"... جورج خباز يودع بطرس فرح: صرت بمطرح بيلبق لقلبك الطيب!
فنّ
06:02
"ارتاح يا بطرس صلاتك مقبولة"... جورج خباز يودع بطرس فرح: صرت بمطرح بيلبق لقلبك الطيب!
0
فنّ
06:01
فيلم رعب يزيح فيلم تايلور سويفت عن صدارة شباك التذاكر!
فنّ
06:01
فيلم رعب يزيح فيلم تايلور سويفت عن صدارة شباك التذاكر!
0
فنّ
05:51
ماريو باسيل يصرخ بحرقة قلب: "تفو عليكن" (فيديو)
فنّ
05:51
ماريو باسيل يصرخ بحرقة قلب: "تفو عليكن" (فيديو)
0
فنّ
05:46
محمد رمضان يستفزّ القنوات الإسرائيليّة ويفجّر مفاجأة غير متوقعة (فيديو)
فنّ
05:46
محمد رمضان يستفزّ القنوات الإسرائيليّة ويفجّر مفاجأة غير متوقعة (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-10-28
التقت بـ4 رجال لإقامة علاقة معهم ثم فعلت بهم ما لا يمكن توقعه... إليكم قصة "القاتلة المتسلسلة" الثلاثينية!
منوعات
2023-10-28
التقت بـ4 رجال لإقامة علاقة معهم ثم فعلت بهم ما لا يمكن توقعه... إليكم قصة "القاتلة المتسلسلة" الثلاثينية!
0
أخبار لبنان
06:55
بوحبيب في إتصال هاتفي مع وزيرة خارجية أوستراليا: التهديد الاسرائيلي بضرب وتدمير لبنان لا يفيد
أخبار لبنان
06:55
بوحبيب في إتصال هاتفي مع وزيرة خارجية أوستراليا: التهديد الاسرائيلي بضرب وتدمير لبنان لا يفيد
0
منوعات
14:21
هاجمتها شرطية بعنف لأنها لم ترتدي الحجاب...ومصير المراهقة الايرانية كان مأساوياً!
منوعات
14:21
هاجمتها شرطية بعنف لأنها لم ترتدي الحجاب...ومصير المراهقة الايرانية كان مأساوياً!
0
آخر الأخبار
06:04
قصف مدفعيّ على عيتا الشعب
آخر الأخبار
06:04
قصف مدفعيّ على عيتا الشعب
بالفيديو
d-none hideMe
0
امن وقضاء
04:31
العثور على منصة خشبية تتضمّن صاروخًا غير منطلق في وادي خنسا
امن وقضاء
04:31
العثور على منصة خشبية تتضمّن صاروخًا غير منطلق في وادي خنسا
0
أخبار سياسية
16:19
باسيل لـ"سنة على الفراغ": أميركا وايران وحزب الله لا يُريدون توسيع رقعة الحرب..وهناك توقيت لغاز لبنان
أخبار سياسية
16:19
باسيل لـ"سنة على الفراغ": أميركا وايران وحزب الله لا يُريدون توسيع رقعة الحرب..وهناك توقيت لغاز لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
15:05
ميدانيا... معارك عنيفة بين كتائب القسام والقوات الاسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
15:05
ميدانيا... معارك عنيفة بين كتائب القسام والقوات الاسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
هكذا تدفع الحرب اقتصاد اسرائيل نحو المجهول
تقارير نشرة الاخبار
14:32
هكذا تدفع الحرب اقتصاد اسرائيل نحو المجهول
0
أخبار دولية
14:24
ما تتعرض له غزة تحظره القوانين الدولية...
أخبار دولية
14:24
ما تتعرض له غزة تحظره القوانين الدولية...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بين اسرائيل وحماس...مواجهة بأسلحة نوعية يخوضها طرفا الصراع
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بين اسرائيل وحماس...مواجهة بأسلحة نوعية يخوضها طرفا الصراع
0
أخبار دولية
14:23
القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة..أين تنتشر؟ وما هي وسائطها الدفاعية؟
أخبار دولية
14:23
القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة..أين تنتشر؟ وما هي وسائطها الدفاعية؟
0
أخبار دولية
14:21
خدمة الإنترنت والاتصال تعود تدريجيًا إلى غزة..
أخبار دولية
14:21
خدمة الإنترنت والاتصال تعود تدريجيًا إلى غزة..
0
رياضة
14:21
الملاكم تايسون فيوري "أشرس" رجل في العالم
رياضة
14:21
الملاكم تايسون فيوري "أشرس" رجل في العالم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
13:30
كريستينا عاصي: "ثلاثة ملائكة حموني وعصام عبدالله فقد حياته لينقذني"! (صور)
منوعات
13:30
كريستينا عاصي: "ثلاثة ملائكة حموني وعصام عبدالله فقد حياته لينقذني"! (صور)
2
صحف اليوم
00:48
نصرالله يتحدث الجمعة... وهذا ما قالته مصادر مطلعة لـ"الجمهورية"
صحف اليوم
00:48
نصرالله يتحدث الجمعة... وهذا ما قالته مصادر مطلعة لـ"الجمهورية"
3
آخر الأخبار
13:39
قائد الجبهة الداخلية الإٍسرائيلية: أنهينا المرحلة الأولى الدفاعية للحرب وانتقلنا إلى المرحلة الثانية الهجومية
آخر الأخبار
13:39
قائد الجبهة الداخلية الإٍسرائيلية: أنهينا المرحلة الأولى الدفاعية للحرب وانتقلنا إلى المرحلة الثانية الهجومية
4
فنّ
13:56
جينيفر أنيستون: "هذا ما كان يشعر به ماثيو بيري خلال تصوير مسلسل فريندز"!
فنّ
13:56
جينيفر أنيستون: "هذا ما كان يشعر به ماثيو بيري خلال تصوير مسلسل فريندز"!
5
حال الطقس
00:32
طقس متقلب يؤثر على لبنان... ماذا عن درجات الحرارة؟
حال الطقس
00:32
طقس متقلب يؤثر على لبنان... ماذا عن درجات الحرارة؟
6
خبر عاجل
15:42
باسيل لـ سنة على الفراغ: لا أزال على موقفي برفض انتخاب فرنجية ولا اعرف ماذا قصد بكلامه حول الاتفاق على 99% من الامور الا اذا كان يقصد النقاط الـ5 التي طرحناها
خبر عاجل
15:42
باسيل لـ سنة على الفراغ: لا أزال على موقفي برفض انتخاب فرنجية ولا اعرف ماذا قصد بكلامه حول الاتفاق على 99% من الامور الا اذا كان يقصد النقاط الـ5 التي طرحناها
7
آخر الأخبار
12:17
القبة الحديدية تعترض عددا من الصواريخ في منطقة الناقورة
آخر الأخبار
12:17
القبة الحديدية تعترض عددا من الصواريخ في منطقة الناقورة
8
خبر عاجل
04:11
أ.ف.ب: دبابات إسرائيلية على أطراف مدينة غزة تقطع الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه
خبر عاجل
04:11
أ.ف.ب: دبابات إسرائيلية على أطراف مدينة غزة تقطع الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More