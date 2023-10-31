0min

بعد يومين من وفاة ماثيو بيري.. نجوم مسلسل "Friends" يخرجون عن صمتهم!

بعد يومين من وفاة ماثيو بيري.. نجوم مسلسل "Friends" يخرجون عن صمتهم!







وأصدر النجوم الخمسة المشاركون في المسلسل بيانًا رسميًا مشتركًا حول وفاة صديقهم، عن عمر يناهز 54 عامًا، وفقاً



ووقع كل من جينيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو ومات ليبلانك وديفيد شويمر على البيان الذي جاء فيه: "لقد دمرنا جميعًا تمامًا فقدان ماثيو. لقد كنا أكثر من مجرد زملاء في فريق التمثيل، نحن عائلة".



وأضاف البيان: "هناك الكثير لنقوله، ولكن الآن سنتوقف لحظة للحزن ومعالجة هذه الخسارة التي لا يمكن فهمها."



وأوضح النجوم في البيان: "في الوقت المناسب سنقول المزيد، عندما نكون قادرين على ذلك. في الوقت الحالي، أفكارنا وحبنا مع عائلة ماتي وأصدقائه وكل من أحبه في جميع أنحاء العالم".



كسر نجوم مسلسل "Friends" الصمت بعد خبر وفاة الممثل ماثيو بيري، الذي اشتهر بشخصية "تشاندار" في العمل.وأصدر النجوم الخمسة المشاركون في المسلسل بيانًا رسميًا مشتركًا حول وفاة صديقهم، عن عمر يناهز 54 عامًا، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" ووقع كل من جينيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو ومات ليبلانك وديفيد شويمر على البيان الذي جاء فيه: "لقد دمرنا جميعًا تمامًا فقدان ماثيو. لقد كنا أكثر من مجرد زملاء في فريق التمثيل، نحن عائلة".وأضاف البيان: "هناك الكثير لنقوله، ولكن الآن سنتوقف لحظة للحزن ومعالجة هذه الخسارة التي لا يمكن فهمها."وأوضح النجوم في البيان: "في الوقت المناسب سنقول المزيد، عندما نكون قادرين على ذلك. في الوقت الحالي، أفكارنا وحبنا مع عائلة ماتي وأصدقائه وكل من أحبه في جميع أنحاء العالم".