"صارت تنحط مع ويتني هيوستن"... نوال الزغبي تسخر من "عالميّة" ميريام فارس؟ (فيديو)

"صارت تنحط مع ويتني هيوستن"... نوال الزغبي تسخر من "عالميّة" ميريام فارس؟ (فيديو)

خلال حلولها ضيفةً على برنامج "هذا مكانك"، سُئلت النجمة الذهبيّة نوال الزغبي عن اسم لتقديم معه ديو على غرار حفل "تريو نايت" حيث غنّت مع زميلتها نانسي عجرم، وخُيّرت بين اسمين وهما هيفاء وهبي وميريام فارس.

واختارت نوال الزغبي زميلتها هيفاء وهبي، واستبعدت ميريام فارس في الإجابة على السؤال الإفتراضي.

وبرّرت نوال الزغبي قرارها قائلةً "ميريام فارس تخطت العالمية وصارت تنحط مع ويتني هيوستن وسيلين ديون وفيروز، فهيدا الشي بيكون اقل من مستواها. بختار هيفا وهبي".

واعتبر روّاد الانترنت أن نوال الزغبي سخرت من لقب "عالميّة" الّذي أسند الى ميريام فارس.