"صارت تنحط مع ويتني هيوستن"... نوال الزغبي تسخر من "عالميّة" ميريام فارس؟ (فيديو)

في سؤال المذيع لنوال الزغبي من تختار لتكون معها في تريو نايت بدل نانسي عجرم بين ميريام فارس و هيفا وهبي فقالت نوال :
ميريام فارس تخطت العالمية و اصبحت تنحط مه ويتني هيوستن و سيلين ديون و فيروز فهيدا الشي هيكون اقل من مستواها ، فاختار هيفا وهبي. pic.twitter.com/Tic1428LQc
— People بالعربي (@peoplebelarabi) October 30, 2023
في سؤال المذيع لنوال الزغبي من تختار لتكون معها في تريو نايت بدل نانسي عجرم بين ميريام فارس و هيفا وهبي فقالت نوال :
ميريام فارس تخطت العالمية و اصبحت تنحط مه ويتني هيوستن و سيلين ديون و فيروز فهيدا الشي هيكون اقل من مستواها ، فاختار هيفا وهبي. pic.twitter.com/Tic1428LQc