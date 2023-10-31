راغب علامة يسأل: في حرب الكبار شو ذنب الطفولة؟!

راغب علامة يسأل: في حرب الكبار شو ذنب الطفولة؟!

تحت عنوان "في حرب الكبار شو ذنب الطفولة"، كتب السوبر ستار راغب علامة منشوراً جديداً يعلّق فيه على الأحداث في غزة.

وفي التفاصيل، دوّن الفنان اللبناني راغب علامة "يتعرّض قطاع غزّة وأهله لإبادة ظالمة وعدوان غاشم أشعل ليل غزّة بنيرانه مخلّفاً مجازر إنسانية وويلات مروّعة ستسجل وصمة عار أبدية مهما حاولوا طمسها بعزل المدنيين عبر قطع الكهرباء والهاتف والإنترنت".

وتابع علامة قائلاً "ولكن أكثر ما يدمي القلب هو مشهد قتل الأطفال في هذه الحرب السوداء الملطخة بدماء زكيّة بريئة. إرحموا الأطفال! أوقفوا قتل الأطفال فوراً!".

وختم راغب علامة منشوره بالقول "لا يسعني سوى القول إنه مهما دعت الظالم قدرته على إعلاء الباطل على الحقّ إلا أنّ قدرة الله أعلى وأعظم لأن الله أكبر. كان الله في عون الأطفال والمدنيين والأبرياء في غزّة ورحم أهلها وكفى بالله حسيبا".