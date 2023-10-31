الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حب تحت ضوء القمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نادين الراسي تتعرض للضرب المبرح على يد شقيقها أمام والدتها المريضة... أصيبت بجروح ودخلت الطوارئ وهذه التفاصيل! (صور)

فنّ
2023-10-31 | 08:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نادين الراسي تتعرض للضرب المبرح على يد شقيقها أمام والدتها المريضة... أصيبت بجروح ودخلت الطوارئ وهذه التفاصيل! (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
نادين الراسي تتعرض للضرب المبرح على يد شقيقها أمام والدتها المريضة... أصيبت بجروح ودخلت الطوارئ وهذه التفاصيل! (صور)

نادين الراسي تتعرض للضرب على يد شقيقها أمام والدتها المريضة... أصيبت بجروح ودخلت الطوارئ وهذه التفاصيل! (صور)

كشف موقع "الجرس" أن النجمة نادين الراسي تعرضت للضرب المبرح من قبل شقيقها الأصغر سيباستيان داخل مستشفى رزق.

وبحسب الموقع فان الفنانة تعرضت للضرب أمام والدتها التي تعاني من شلل نصفي ومن وضع صحي غير مستقر.

مصادر الجرس من المستشفى روت تفاصيل ما حدث، وقالت ان "نادين جاءت الى المستشفى مع والدها وشقيقتها راشيل، وبدأ الاشكال بالصراخ، لكن نادين تفاجأت بشقيقها الأصغر حيث رماها أرضا وبدأ بضربها".

ولفتت المصادر الى أن نادين "لم تضرب شقيقها بل اكتفت بجملة صرخت فيها قائلة: "عم بتمد ايدك عليي؟"، ثم خرجت من الغرفة".

وأكد موقع الجرس أن نادين تعرضت لجروح بالغة يوم الاثنين ونقلت الى قسم الطوارئ للعلاج بد أن أصيبت بكدمات وانهيار نفسي.

وأشار الموقع الى أن فرقة من قوى الأمن وصلت الى مكان الحادث لمعرفة ملابسات الاشكال.

آخر الأخبار

فنّ

الراسي

تتعرض

للضرب

المبرح

شقيقها

والدتها

المريضة...

أصيبت

بجروح

ودخلت

الطوارئ

التفاصيل!

(صور)

بحزن عميق... سلمى حايك تنعى ماثيو بيري وتوجه له رسالة مؤثرة! (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-10-30

جلطات متتاليّة أدّت الى شلل نصفي... نادين الراسي تبكي بعد مرض والدتها!

LBCI
منوعات
2023-09-21

خدعت والدتها بتنبؤات كاذبة وسرقت منها أكثر من 140 مليون دولار... مصيرها كان مأساويا وهذه التفاصيل!

LBCI
فنّ
2023-09-16

نادين الراسي تحمل والدتها الهام في سردينيا.. مشهد أثّر بروّاد الانترنت (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-09-14

أحضرت ابنها معها إلى فندق لتتعاطى المخدرات وتمارس الجنس مع رجلين... أحدهما توفي أمام طفلها وهذه التفاصيل!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:31

بحزن عميق... سلمى حايك تنعى ماثيو بيري وتوجه له رسالة مؤثرة! (صور)

LBCI
فنّ
05:22

راغب علامة يسأل: في حرب الكبار شو ذنب الطفولة؟!

LBCI
فنّ
05:17

باسم فغالي يرتدي فستان سلوى القطريب.. والشبه بينهما كبير! (صورة)

LBCI
فنّ
04:53

"صارت تنحط مع ويتني هيوستن"... نوال الزغبي تسخر من "عالميّة" ميريام فارس؟ (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
08:50

نادين الراسي تتعرض للضرب المبرح على يد شقيقها أمام والدتها المريضة... أصيبت بجروح ودخلت الطوارئ وهذه التفاصيل! (صور)

LBCI
خبر عاجل
10:43

وزير الدفاع الأميركي: نقولها بوضوح إذا لم تتوقف الهجمات على العسكريين الأميركيين في الشرق الأوسط فسنرد

LBCI
منوعات
2023-10-28

طبيب قرر أن يعالج زوجته على طريقته الخاصة بالرغم من نصائح الأطباء... ما فعله أودى إلى نتيجة كارثية!

LBCI
منوعات
2023-10-25

خبيرة مواعدة تكشف عن "أسوأ سؤال" يمكن طرحه في الموعد الأول... النتيجة ستفاجئكم!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:44

نتنياهو يرفض وقف النار... ومعارك برية

LBCI
أخبار دولية
08:29

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: الولايات المتحدة لا تؤيد دعوات وقف إطلاقِ النار

LBCI
أخبار لبنان
07:55

تكتل الجمهورية القوية تقدم باقتراح قانون للتمديد لرتبة عماد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

التطوراتُ الامنية في الجنوب مستمرة.. ما هو الموقعُ الاسرائيلي الذي تمّ استهدافُه؟

LBCI
أخبار لبنان
07:35

فياض: الوقت حان لنفهم قيمة استثمارِ الاموال

LBCI
أخبار دولية
05:20

ولي عهد الكويت: نستنكر القصف الإسرائيلي الغاشم على غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:07

المناطق الجنوبية الحدودية شهدت توترًا هذا المساء... إليكم التفاصيل

LBCI
رياضة
15:04

تأهل راي باسيل للألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في باريس الصيف المقبل

LBCI
أخبار دولية
15:02

كيف تجتاح كوريا الجنوبية العالم العربي والغربي؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
03:07

اليكم أسعار المحروقات اليوم..

LBCI
خبر عاجل
15:43

جنبلاط لـ سنة على الفراغ: باسيل زارني وعبّر عن خوفه على لبنان فطرحنا جوزيف عون لقيادة الجيش لكن الجواب "إجا من غير ميلة" من وفيق صفا الذي قال "ما بدنا نحشر باسيل"

LBCI
خبر عاجل
07:38

نيويورك تايمز: بدء الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة

LBCI
فنّ
08:50

نادين الراسي تتعرض للضرب المبرح على يد شقيقها أمام والدتها المريضة... أصيبت بجروح ودخلت الطوارئ وهذه التفاصيل! (صور)

LBCI
خبر عاجل
10:49

وزارة الطاقة والمياه أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تشرين الأول

LBCI
خبر عاجل
10:43

وزير الدفاع الأميركي: نقولها بوضوح إذا لم تتوقف الهجمات على العسكريين الأميركيين في الشرق الأوسط فسنرد

LBCI
خبر عاجل
13:36

وزير الدفاع الإسرائيلي: ما يحدث في غزة رسالة لحزب الله

LBCI
خبر عاجل
08:05

الجيش الإسرائيلي: قواتنا تخوض معارك برية في عمق قطاع غزة وهاجمت معسكراً لحماس شمالي القطاع

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More