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ساندرين الراسي: البيوت أسرار فلا تتدخلوا في شؤوننا العائلية... وما هي رسالتها لنادين الراسي؟

فنّ
2023-11-01 | 07:16
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ساندرين الراسي: البيوت أسرار فلا تتدخلوا في شؤوننا العائلية... وما هي رسالتها لنادين الراسي؟
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ساندرين الراسي: البيوت أسرار فلا تتدخلوا في شؤوننا العائلية... وما هي رسالتها لنادين الراسي؟

ساندرين الراسي: البيوت أسرار فلا تتدخلوا في شؤوننا العائلية... وما هي رسالتها لنادين الراسي؟

تأسّفت ساندرين الراسي من تداول واقعة ضرب شقيقها سيباستيان لشقيقتها الممثلة اللبنانيّة نادين الراسي، ووصفت في حديث لـ "فوشيا" ما حصل بعبارة "المعيب والمخجل". 
 
كما دعت ساندرين الراسي إلى عدم التدخل في شؤونهم العائليّة، وأضافت "بالنهاية البيوت أسرار، وأنا ما بقبل لا أختي تتضرر ولا أخي يتضرر". 
 
وفي رسالةٍ منها إلى شقيقيها نادين وسيباستيان، قالت ساندرين الراسي "لو جورج موجود كان رفض اللي عم بيصير، وأكيد كان سعى للم شمل العائلة".

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