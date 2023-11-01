بعد دعمها لأهالي غزة... هل تتعرّض صفاء سلطان للتهديد؟

بعد دعمها لأهالي غزة... هل تتعرّض صفاء سلطان للتهديد؟

تواصل الممثلة صفاء سلطان دعمها لأهالي فلسطين من خلال منشوراتها اليوميّة على حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت صفاء سلطان عن تعرّضها للتهديد ومحاولات إقفال حساباتها بعد دعمها للقضية الفلسطينيّة، وأكّدت أنّها ستواصل ما تفعله ولا تبالي بالتهديدات أبداً.

وكانت صفاء سلطان قد شنّت هجوماً على الفنانين الّذين يلتزمون الصمت خوفاً على مصالحهم حسب تعبيرها.