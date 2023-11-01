"شو هالنهاية السخيفة"... أحلام الشامسي تندم على متابعتها مسلسل "كريستال"

"شو هالنهاية السخيفة"... أحلام الشامسي تندم على متابعتها مسلسل "كريستال"

أعربت الفنانة الإماراتيّة أحلام الشامسي عن غضبها من نهاية مسلسل "كريستال"، بعدما كانت في الأسابيع الماضية أبدت إعجابها بأحداث العمل وأداء الممثلين فيه.

وفي التفاصيل، دوّنت الفنانة أحلام الشامسي عبر حسابها على تطبيق X "شو هالنهاية السخيفة كريستال لا تعليق. وتحية عظيمة لباميلا الكيك وتكسر الكريستال تكسير"، وارفقت منشورها بإيموجي لوجهٍ غاضب.

كما كشفت أحلام عن ندمها على متابعة المسلسل، فكتبت في منشورٍ آخر "أول وآخر مرة اتابع مسلسل ٩٠ حلقة".