استشهاد فنانة فلسطينيّة مع ابنتيها... "تم استهداف المنزل على رؤوس من فيه"

استشهاد فنانة فلسطينيّة مع ابنتيها... "تم استهداف المنزل على رؤوس من فيه"

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية في منشورٍ على فيسبوك الخبر التالي: "استشهاد الفنانة إيناس السقا وابنتيها لين وسارة اثر القصف المتواصل على قطاع غزة، وسبق أن نفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية".

وكشف إسلام قاسم، قريب إيناس السقا، التفاصيل بالقول "كانوا مختبئين في المركز الثقافي الأرثوذكسي، وبعد تهديده بالأمس ذهبوا لمنزل عائلة الوحيدي قرب مفترق الصناعة حيث تم استهداف المنزل على رؤوس اللي فيه".