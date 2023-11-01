أجبرها على "حكّ ظهره" وأمور أخرى... فضيحة تطال النجم روبرت دي نيرو!

احتل الممثل الشهير روبرت دي نيرو عنواين الصحف والمواقع الإخبارية بعد مثوله في محكمة مانهاتن الفيدرالية يوم الثلاثاء، وذلك بسبب طلبه من مساعدته الشخصية السابقة "حكّ ظهره".

واتخذ الفائز بجائزة الأوسكار، البالغ من العمر 80 عامًا، موقفًا دفاعيًا لليوم الثاني على التوالي أثناء محاولته رفض اتهامات الموظفة السابقة غراهام تشيس روبنسون، 41 عامًا، الّتي تنصّ على أنه "ربّ عمل سيّء أخضعها لسنوات من العمل غير المرغوب فيه بسبب اللمس والكلمات المسيئة والمهام المهينة".

وعندما سئلت روبنسون عن حادثة زعمت فيها أن دي نيرو أجبرها على "حك ظهره" بدلاً من استخدام أداة حك الظهر، اعترف النجم بأن ذلك حدث على الأرجح مرتين، ولكن فقط عندما كان يعاني من حكة في موقع لا يمكن الوصول إليه.

وقال في المحكمة: "لم أقلل من احترام أحد بذلك الفعل".

ثم صرخ في وجهها قائلاً: "عار عليكِ يا تشيس روبنسون!".

وبدوره، أصرّ دي نيرو على أنه "لم يكن مسيئًا أبدًا" تجاه روبنسون التي تطالب الآن بتعويضات تصل إلى ملايين الدولارات.

وتطالب روبنسون، 41 عاما، بتعويض قدره 12 مليون دولار عن "الأضرار المعنوية" التي لحقت بسمعتها، والتي تدعي أنها تركتها عاطلة عن العمل وغير قادرة على التعافي من صدمة وظيفتها. كانت تتقاضى 300 ألف دولار سنويًا عندما استقالت، بسبب إحباطها من تفاعلها مع صديقة دي نيرو، تيفاني تشين.