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نتائج التحقيقات بدأت تتكشف... هل تم العثور على الميثامفيتامين والفنتانيل في نظام ماثيو بيري بعد وفاته؟

نتائج التحقيقات بدأت تتكشف... هل تم العثور على الميثامفيتامين والفنتانيل في نظام ماثيو بيري بعد وفاته؟







وتوفي الممثل المحبوب، الذي انطلق إلى النجومية العالمية بعد حصوله على دور في مسلسل "Friends"، يوم السبت إثر حادث غرق على ما يبدو في منزله في كاليفورنيا، عن عمر 54 عامًا.



وقالت مصادر إنفاذ القانون لـ TMZ إن المحققين أجروا اختبارًا أقل تعمقًا على الممثل الذي كشف أنه لم يكن لديه الفنتانيل أو الميثامفيتامين في نظامه وقت وفاته.



ويتم حاليًا إجراء المزيد من الاختبارات المتعمقة كجزء من علم السموم، والتي قد تستغرق شهورًا لتحديد السبب الرسمي للوفاة.



بالإضافة إلى ذلك، تم "تأجيل" اعلان سبب الوفاة.



واتصلت موقع نيويورك بوست بقسم شرطة لوس أنجلوس للتعليق.



وأخبرت المصادر المنفذ أنه تم العثور على أدوية طبية، كانت قد وصفت من قبل طبيب، في المكان، وستكون جزءًا من المراجعة، وهي ممارسة شائعة.



وأكدت الصحيفة أن المسؤولين تلقوا مكالمة هاتفية تفيد بأن الممثل الراحل كان في حوض الاستحمام الساخن الخاص به ولا يتنفس.





ولم تكشف السلطات عن هوية المتصل، على الرغم من أن موقع TMZ ذكر أن مساعد بيري هو من أجرى المكالمة بعد عودته إلى المنزل.



وقال النقيب سكوت ويليامز، الذي يقود قسم جرائم القتل والسرقة في شرطة لوس أنجلوس، يوم الأحد إن "سبب الوفاة قد لا يكون معروفًا لبعض الوقت، ولكن في هذه المرحلة، لا يشتبه في وجود جريمة".

أظهرت الاختبارات الأولية أن وفاة ماثيو بيري المأساوية لم تكن نتيجة لجرعة زائدة من الفنتانيل أو الميثامفيتامين، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست. وتوفي الممثل المحبوب، الذي انطلق إلى النجومية العالمية بعد حصوله على دور في مسلسل "Friends"، يوم السبت إثر حادث غرق على ما يبدو في منزله في كاليفورنيا، عن عمر 54 عامًا.وقالت مصادر إنفاذ القانون لـ TMZ إن المحققين أجروا اختبارًا أقل تعمقًا على الممثل الذي كشف أنه لم يكن لديه الفنتانيل أو الميثامفيتامين في نظامه وقت وفاته.ويتم حاليًا إجراء المزيد من الاختبارات المتعمقة كجزء من علم السموم، والتي قد تستغرق شهورًا لتحديد السبب الرسمي للوفاة.بالإضافة إلى ذلك، تم "تأجيل" اعلان سبب الوفاة.واتصلت موقع نيويورك بوست بقسم شرطة لوس أنجلوس للتعليق.وأخبرت المصادر المنفذ أنه تم العثور على أدوية طبية، كانت قد وصفت من قبل طبيب، في المكان، وستكون جزءًا من المراجعة، وهي ممارسة شائعة.وأكدت الصحيفة أن المسؤولين تلقوا مكالمة هاتفية تفيد بأن الممثل الراحل كان في حوض الاستحمام الساخن الخاص به ولا يتنفس.ولم تكشف السلطات عن هوية المتصل، على الرغم من أن موقع TMZ ذكر أن مساعد بيري هو من أجرى المكالمة بعد عودته إلى المنزل.وقال النقيب سكوت ويليامز، الذي يقود قسم جرائم القتل والسرقة في شرطة لوس أنجلوس، يوم الأحد إن "سبب الوفاة قد لا يكون معروفًا لبعض الوقت، ولكن في هذه المرحلة، لا يشتبه في وجود جريمة".