الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
26
o
الجنوب
26
o
البقاع
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
طريق
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
26
o
الجنوب
26
o
البقاع
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نتائج التحقيقات بدأت تتكشف... هل تم العثور على الميثامفيتامين والفنتانيل في نظام ماثيو بيري بعد وفاته؟
فنّ
2023-11-01 | 10:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
نتائج التحقيقات بدأت تتكشف... هل تم العثور على الميثامفيتامين والفنتانيل في نظام ماثيو بيري بعد وفاته؟
نتائج التحقيقات بدأت تتكشف... هل تم العثور على الميثامفيتامين والفنتانيل في نظام ماثيو بيري بعد وفاته؟
أظهرت الاختبارات الأولية أن وفاة ماثيو بيري المأساوية لم تكن نتيجة لجرعة زائدة من الفنتانيل أو الميثامفيتامين، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست.
وتوفي الممثل المحبوب، الذي انطلق إلى النجومية العالمية بعد حصوله على دور في مسلسل "Friends"، يوم السبت إثر حادث غرق على ما يبدو في منزله في كاليفورنيا، عن عمر 54 عامًا.
وقالت مصادر إنفاذ القانون لـ TMZ إن المحققين أجروا اختبارًا أقل تعمقًا على الممثل الذي كشف أنه لم يكن لديه الفنتانيل أو الميثامفيتامين في نظامه وقت وفاته.
ويتم حاليًا إجراء المزيد من الاختبارات المتعمقة كجزء من علم السموم، والتي قد تستغرق شهورًا لتحديد السبب الرسمي للوفاة.
بالإضافة إلى ذلك، تم "تأجيل" اعلان سبب الوفاة.
واتصلت موقع نيويورك بوست بقسم شرطة لوس أنجلوس للتعليق.
وأخبرت المصادر المنفذ أنه تم العثور على أدوية طبية، كانت قد وصفت من قبل طبيب، في المكان، وستكون جزءًا من المراجعة، وهي ممارسة شائعة.
وأكدت الصحيفة أن المسؤولين تلقوا مكالمة هاتفية تفيد بأن الممثل الراحل كان في حوض الاستحمام الساخن الخاص به ولا يتنفس.
ولم تكشف السلطات عن هوية المتصل، على الرغم من أن موقع TMZ ذكر أن مساعد بيري هو من أجرى المكالمة بعد عودته إلى المنزل.
وقال النقيب سكوت ويليامز، الذي يقود قسم جرائم القتل والسرقة في شرطة لوس أنجلوس، يوم الأحد إن "سبب الوفاة قد لا يكون معروفًا لبعض الوقت، ولكن في هذه المرحلة، لا يشتبه في وجود جريمة".
آخر الأخبار
فنّ
التحقيقات
تتكشف...
العثور
الميثامفيتامين
والفنتانيل
ماثيو
وفاته؟
التالي
فيديو يؤكّد تعرّض نادين الراسي للضرب.. تنهار وتصرخ: "كلّي دم اطلبوا الدرك"
نادين الراسي تتعرض للضرب المبرح على يد شقيقها أمام والدتها المريضة... أصيبت بجروح ودخلت الطوارئ وهذه التفاصيل! (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2023-10-31
بحزن عميق... سلمى حايك تنعى ماثيو بيري وتوجه له رسالة مؤثرة! (صور)
فنّ
2023-10-31
بحزن عميق... سلمى حايك تنعى ماثيو بيري وتوجه له رسالة مؤثرة! (صور)
0
فنّ
2023-10-31
بعد يومين من وفاة ماثيو بيري.. نجوم مسلسل "Friends" يخرجون عن صمتهم!
فنّ
2023-10-31
بعد يومين من وفاة ماثيو بيري.. نجوم مسلسل "Friends" يخرجون عن صمتهم!
0
فنّ
2023-10-30
"شربنا الجعة وتبادلنا القبل..." بهذه الكلمات استعادت غوينيث بالترو ذكرياتها مع الراحل ماثيو بيري (صورة)
فنّ
2023-10-30
"شربنا الجعة وتبادلنا القبل..." بهذه الكلمات استعادت غوينيث بالترو ذكرياتها مع الراحل ماثيو بيري (صورة)
0
فنّ
2023-10-30
سيل من رسائل التعزية بوفاة ماثيو بيري عبر مواقع التواصل
فنّ
2023-10-30
سيل من رسائل التعزية بوفاة ماثيو بيري عبر مواقع التواصل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
09:40
أجبرها على "حكّ ظهره" وأمور أخرى... فضيحة تطال النجم روبرت دي نيرو!
فنّ
09:40
أجبرها على "حكّ ظهره" وأمور أخرى... فضيحة تطال النجم روبرت دي نيرو!
0
فنّ
07:29
استشهاد فنانة فلسطينيّة مع ابنتيها... "تم استهداف المنزل على رؤوس من فيه"
فنّ
07:29
استشهاد فنانة فلسطينيّة مع ابنتيها... "تم استهداف المنزل على رؤوس من فيه"
0
فنّ
07:26
"شو هالنهاية السخيفة"... أحلام الشامسي تندم على متابعتها مسلسل "كريستال"
فنّ
07:26
"شو هالنهاية السخيفة"... أحلام الشامسي تندم على متابعتها مسلسل "كريستال"
0
فنّ
07:21
بعد دعمها لأهالي غزة... هل تتعرّض صفاء سلطان للتهديد؟
فنّ
07:21
بعد دعمها لأهالي غزة... هل تتعرّض صفاء سلطان للتهديد؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-10-30
"كانت تتمتع بإيمانٍ قوي"... مقتل طبيبة أطفال "محبوبة" أمام منزلها بطريقة مروعة: إليكم ما حصل!
منوعات
2023-10-30
"كانت تتمتع بإيمانٍ قوي"... مقتل طبيبة أطفال "محبوبة" أمام منزلها بطريقة مروعة: إليكم ما حصل!
0
فنّ
07:12
فيديو يؤكّد تعرّض نادين الراسي للضرب.. تنهار وتصرخ: "كلّي دم اطلبوا الدرك"
فنّ
07:12
فيديو يؤكّد تعرّض نادين الراسي للضرب.. تنهار وتصرخ: "كلّي دم اطلبوا الدرك"
0
آخر الأخبار
2023-10-30
جنبلاط لـ"#سنة_على_الفراغ": ما يحصل في غزة ذكر العالم بأسره بأن هناك فلسطين
آخر الأخبار
2023-10-30
جنبلاط لـ"#سنة_على_الفراغ": ما يحصل في غزة ذكر العالم بأسره بأن هناك فلسطين
0
خبر عاجل
2023-10-30
جنبلاط لـ سنة على الفراغ: أفضّل ان يكون القرار المركزي السياسي والعسكري عند الحزب وأخشى من بعض التنظيمات التي قد تكون غير منضبطة
خبر عاجل
2023-10-30
جنبلاط لـ سنة على الفراغ: أفضّل ان يكون القرار المركزي السياسي والعسكري عند الحزب وأخشى من بعض التنظيمات التي قد تكون غير منضبطة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:41
كلمة لبنان في الجمعية العامة في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة
أخبار لبنان
09:41
كلمة لبنان في الجمعية العامة في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة
0
أخبار دولية
09:33
الجيش الاسرائيلي نشر سفنا عسكرية في منطقة البحر الأحمر
أخبار دولية
09:33
الجيش الاسرائيلي نشر سفنا عسكرية في منطقة البحر الأحمر
0
أمن وقضاء
09:13
كيف تبدو الاجواء على الحدود الجنوبية؟
أمن وقضاء
09:13
كيف تبدو الاجواء على الحدود الجنوبية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
08:12
جلسة لمجلس الوزراء تطرقت الى حرب غزة والعدوان الإسرائيلي على لبنان
تقارير نشرة الاخبار
08:12
جلسة لمجلس الوزراء تطرقت الى حرب غزة والعدوان الإسرائيلي على لبنان
0
أخبار دولية
07:38
https://portal.kwikmotion.com/VideoManager?id=L2FGzLbFUcpUSV6vxiVb6Qإيران وتركيا تدعوان الى مؤتمر لتجنب اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس
أخبار دولية
07:38
https://portal.kwikmotion.com/VideoManager?id=L2FGzLbFUcpUSV6vxiVb6Qإيران وتركيا تدعوان الى مؤتمر لتجنب اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس
0
أخبار دولية
06:17
نتانياهو يتعهد بتحقيق "النصر"
أخبار دولية
06:17
نتانياهو يتعهد بتحقيق "النصر"
0
أخبار دولية
05:43
خروج أوائل الأجانب والفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة من غزة إلى مصر
أخبار دولية
05:43
خروج أوائل الأجانب والفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة من غزة إلى مصر
0
أخبار دولية
17:28
متظاهرون يقاطعون كلمة بلينكن في الكونغرس
أخبار دولية
17:28
متظاهرون يقاطعون كلمة بلينكن في الكونغرس
0
أخبار لبنان
16:28
شكاوى في حق بعض المدارس في المتن الشمالي... ومتابعة قريبة للموضوع
أخبار لبنان
16:28
شكاوى في حق بعض المدارس في المتن الشمالي... ومتابعة قريبة للموضوع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
07:12
فيديو يؤكّد تعرّض نادين الراسي للضرب.. تنهار وتصرخ: "كلّي دم اطلبوا الدرك"
فنّ
07:12
فيديو يؤكّد تعرّض نادين الراسي للضرب.. تنهار وتصرخ: "كلّي دم اطلبوا الدرك"
2
خبر عاجل
05:03
كتائب القسام: مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لدينا في مجزرة جباليا أمس من ضمنهم 3 من حملة الجوازات الأجنبية
خبر عاجل
05:03
كتائب القسام: مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لدينا في مجزرة جباليا أمس من ضمنهم 3 من حملة الجوازات الأجنبية
3
خبر عاجل
07:04
الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات على قطاع غزة يقول بها إن لحظة الاجتياح أصبحت وشيكة
خبر عاجل
07:04
الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات على قطاع غزة يقول بها إن لحظة الاجتياح أصبحت وشيكة
4
منوعات
15:52
بعد أن تأكد من فشل علاقتهما اعتذر منها ثم اصطحبها الى عربة سكن متنقلة... ما حصل بعد ذلك مرعب!
منوعات
15:52
بعد أن تأكد من فشل علاقتهما اعتذر منها ثم اصطحبها الى عربة سكن متنقلة... ما حصل بعد ذلك مرعب!
5
منوعات
14:24
أراد أن يطلب عصير الرمان فألقي القبض عليه... خطأ لغوي حوله إلى "إرهابيّ"!
منوعات
14:24
أراد أن يطلب عصير الرمان فألقي القبض عليه... خطأ لغوي حوله إلى "إرهابيّ"!
6
آخر الأخبار
02:10
وزير الدفاع الإسرائيلي: مقتل جنود الجيش الإسرائيلي في المعارك ضد حماس في غزة ضربة قاسية ومؤلمة والإنجازات الكبيرة التي حققها القتال العنيف في قطاع غزة تفرض للأسف ثمنا باهظا
آخر الأخبار
02:10
وزير الدفاع الإسرائيلي: مقتل جنود الجيش الإسرائيلي في المعارك ضد حماس في غزة ضربة قاسية ومؤلمة والإنجازات الكبيرة التي حققها القتال العنيف في قطاع غزة تفرض للأسف ثمنا باهظا
7
آخر الأخبار
15:56
مجلس الوزراء السعودي: الموافقة على اعتماد التاريخ الميلادي في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية غير المرتبطة بالشريعة
آخر الأخبار
15:56
مجلس الوزراء السعودي: الموافقة على اعتماد التاريخ الميلادي في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية غير المرتبطة بالشريعة
8
فنّ
07:16
ساندرين الراسي: البيوت أسرار فلا تتدخلوا في شؤوننا العائلية... وما هي رسالتها لنادين الراسي؟
فنّ
07:16
ساندرين الراسي: البيوت أسرار فلا تتدخلوا في شؤوننا العائلية... وما هي رسالتها لنادين الراسي؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More