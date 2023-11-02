الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد غياب عن الأضواء استمر 4 سنوات... سيلين ديون تحضر مباراة هوكي: لن تصدقوا كيف بدت! (فيديو)

فنّ
2023-11-02 | 02:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد غياب عن الأضواء استمر 4 سنوات... سيلين ديون تحضر مباراة هوكي: لن تصدقوا كيف بدت! (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد غياب عن الأضواء استمر 4 سنوات... سيلين ديون تحضر مباراة هوكي: لن تصدقوا كيف بدت! (فيديو)

بعد غياب عن الأضواء استمر 4 سنوات... سيلين ديون تحضر مباراة هوكي: لن تصدقوا كيف بدت! (فيديو)

أطلت الفنانة سيلين ديون، 55 عامًا، في ظهور نادر أثناء حضورها مباراة هوكي في لاس فيغاس يوم الاثنين، بين فريق فيغاس غولدن نايتس وفريق مسقط رأسها مونتريال كنديانز.

وعلى الرغم من أنه ليس من غير المعتاد رؤية أحد المشاهير في حدث رياضي - مثل مشجعة كرة القدم الجديدة تايلور سويفت – فان بالنسبة لديون، هذا أمر رائع.

ونشرت شانتال ماشابي، نائبة رئيس اتصالات الهوكي في الفريق، صورة لها مع ديون على إنستغرام، حيث ظهرت نشيطة وبصحة جيدة الأمر الذي فاجأ الجمهور.

"من الزيارة الجميلة إلى مباراتنا في فيغاس أمس. شكرا سيلين ديون على كرمك"، كتبت ماشابي، وتابعت: "كان الفريق بأكمله سعيدًا جدًا بلقائك أنت وعائلتك".

وانهالت تعليقات المعجبين المرتاحين الذين كتبوا مشاعر مثل: "رائع! من الرائع جدًا رؤية سيلين تبدو بصحة جيدة وسعيدة جدًا!

ولقد كانت ديون خارج دائرة الضوء منذ ما يقرب من أربع سنوات منذ أن ألغت كل عروضها الحية بسبب معركتها مع متلازمة الشخص المتصلب، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

في كانون الأول 2022، أعلنت ديون تشخيصها في مقطع فيديو على إنستغرام.

وقالت ديون: "كما تعلمون، كنت دائمًا كتابًا مفتوحًا ولم أكن مستعدة لقول أي شيء من قبل، لكنني مستعدة الآن... لقد كنت أتعامل مع مشاكل صحتي لفترة طويلة وكان من الصعب جدًا بالنسبة لي أن أواجه تحدياتي وأن أتحدث عن كل ما مررت به."

وكشفت أن الأطباء شخّصوا إصابتها بـ "اضطراب عصبي نادر جدًا يسمى متلازمة الشخص المتصلب، والذي يصيب واحدًا من كل مليون شخص".

ويسبب هذا الاضطراب تشنجات عضلية مؤلمة، من بين أعراض أخرى.

آخر الأخبار

فنّ

الأضواء

استمر

سنوات...

سيلين

مباراة

هوكي:

تصدقوا

(فيديو)

نتائج التحقيقات بدأت تتكشف... هل تم العثور على الميثامفيتامين والفنتانيل في نظام ماثيو بيري بعد وفاته؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-09-06

بدأت بتكبير خدودها منذ 6 سنوات... لن تصدقوا النتيجة الصادمة! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-10-20

ابن الـ5 أعوام مرض قبل أيام من حفل عيد ميلاده... والده مصر على الاستمرار بالحفل بغياب الطفل والسبب صادم!

LBCI
فنّ
2023-10-14

لن تصدقوا... هذا ما تفعله النجمة غوينيث بالترو بجائزة الاوسكار الخاصة بها! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-10-11

بعد أن أحبها لمدة 10 سنوات طلب يدها للزواج... طريقة عرضه استفزت البعض: هذا ما قام به! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
10:07

نتائج التحقيقات بدأت تتكشف... هل تم العثور على الميثامفيتامين والفنتانيل في نظام ماثيو بيري بعد وفاته؟

LBCI
فنّ
09:40

أجبرها على "حكّ ظهره" وأمور أخرى... فضيحة تطال النجم روبرت دي نيرو!

LBCI
فنّ
07:29

استشهاد فنانة فلسطينيّة مع ابنتيها... "تم استهداف المنزل على رؤوس من فيه"

LBCI
فنّ
07:26

"شو هالنهاية السخيفة"... أحلام الشامسي تندم على متابعتها مسلسل "كريستال"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-10-18

تجمع رجال أمن المطار حول حقيبتها... اعتقدوا أن لديها فأر بداخلها ولكن ما عثروا عليه وضعها في موقف محرج!

LBCI
خبر عاجل
2023-10-21

الجماعة الإسلامية في لبنان: استهدفنا بالصواريخ مواقع إسرائيلية على الحدود وحققنا إصابات مباشرة

LBCI
أخبار دولية
2023-10-11

الصين تحث على وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس

LBCI
أمن وقضاء
2023-10-11

سليمة حسيب زين الدّين مفقودة. هل تعرفون مكانها؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
18:02

الصين تتسلم رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر.. ماذا في أبرز مواقف مندوبها بشأن غزة؟

LBCI
أخبار دولية
17:01

المتحدث باسم الخارجية الأميركية: ليس لدينا تقييم لأي ضربات إسرائيلية على مخيم جباليا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:43

إسرائيل امام جبهات عدة.. وهذه حصيلة قتلاها في الهجوم البري حتى الساعة

LBCI
أخبار لبنان
15:58

سامي الجميل لـ"سنة على الفراغ": نصرالله هو المسؤول عما يحصل في لبنان.. والحزب يهيمن على قرار الدولة والمجلس النيابي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:04

وداعا ليلى بعلبكي المرأة الجريئة الوفية لحريتها

LBCI
أخبار لبنان
15:01

الفراغ في قيادة الجيش وتعيين رئيس أركان بين وميقاتي وأبو فاعور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:48

قصة صمود في علما الشعب أبطالها إم جورج وأبو جورج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

المشاهد من داخل غزة موجعة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

مجزرةٌ اسرائيلية ثانية في مخيمِ جباليا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
07:12

فيديو يؤكّد تعرّض نادين الراسي للضرب.. تنهار وتصرخ: "كلّي دم اطلبوا الدرك"

LBCI
خبر عاجل
05:03

كتائب القسام: مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لدينا في مجزرة جباليا أمس من ضمنهم 3 من حملة الجوازات الأجنبية

LBCI
خبر عاجل
07:04

الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات على قطاع غزة يقول بها إن لحظة الاجتياح أصبحت وشيكة

LBCI
أخبار دولية
16:12

القوات المسلحة اليمنية: إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة في الساعات الماضية على أهداف في عمق الكيان الصهيوني

LBCI
فنّ
07:16

ساندرين الراسي: البيوت أسرار فلا تتدخلوا في شؤوننا العائلية... وما هي رسالتها لنادين الراسي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:43

إسرائيل امام جبهات عدة.. وهذه حصيلة قتلاها في الهجوم البري حتى الساعة

LBCI
منوعات
06:11

قررت أن تتحول لـ"قطة بشرية"... ما قامت به لتغيير شكلها مرعب! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
15:00

الجميل لـ سنة على الفراغ: اتمنى على نصرالله ألّا يقحمنا في الحرب ولا أطلب منه تسليم سلاحه وليحتفظ بقوة الردع بل أطلب منه ألا يعطي ذريعة لاسرائيل لمهاجمتنا وليدع الجيش ينتشر مع اليونيفيل على الحدود

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More