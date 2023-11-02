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بعد غياب عن الأضواء استمر 4 سنوات... سيلين ديون تحضر مباراة هوكي: لن تصدقوا كيف بدت! (فيديو)

بعد غياب عن الأضواء استمر 4 سنوات... سيلين ديون تحضر مباراة هوكي: لن تصدقوا كيف بدت! (فيديو)







وعلى الرغم من أنه ليس من غير المعتاد رؤية أحد المشاهير في حدث رياضي - مثل مشجعة كرة القدم الجديدة تايلور سويفت – فان بالنسبة لديون، هذا أمر رائع.



ونشرت شانتال ماشابي، نائبة رئيس اتصالات الهوكي في الفريق، صورة لها مع ديون على إنستغرام، حيث ظهرت نشيطة وبصحة جيدة الأمر الذي فاجأ الجمهور.



"من الزيارة الجميلة إلى مباراتنا في فيغاس أمس. شكرا سيلين ديون على كرمك"، كتبت ماشابي، وتابعت: "كان الفريق بأكمله سعيدًا جدًا بلقائك أنت وعائلتك".



وانهالت تعليقات المعجبين المرتاحين الذين كتبوا مشاعر مثل: "رائع! من الرائع جدًا رؤية سيلين تبدو بصحة جيدة وسعيدة جدًا!



ولقد كانت ديون خارج دائرة الضوء منذ ما يقرب من أربع سنوات منذ أن ألغت كل عروضها الحية بسبب معركتها مع متلازمة الشخص المتصلب، وفق ما نقل موقع



في كانون الأول 2022، أعلنت ديون تشخيصها في مقطع فيديو على إنستغرام.



وقالت ديون: "كما تعلمون، كنت دائمًا كتابًا مفتوحًا ولم أكن مستعدة لقول أي شيء من قبل، لكنني مستعدة الآن... لقد كنت أتعامل مع مشاكل صحتي لفترة طويلة وكان من الصعب جدًا بالنسبة لي أن أواجه تحدياتي وأن أتحدث عن كل ما مررت به."



وكشفت أن الأطباء شخّصوا إصابتها بـ "اضطراب عصبي نادر جدًا يسمى متلازمة الشخص المتصلب، والذي يصيب واحدًا من كل مليون شخص".



ويسبب هذا الاضطراب تشنجات عضلية مؤلمة، من بين أعراض أخرى.

أطلت الفنانة سيلين ديون، 55 عامًا، في ظهور نادر أثناء حضورها مباراة هوكي في لاس فيغاس يوم الاثنين، بين فريق فيغاس غولدن نايتس وفريق مسقط رأسها مونتريال كنديانز.وعلى الرغم من أنه ليس من غير المعتاد رؤية أحد المشاهير في حدث رياضي - مثل مشجعة كرة القدم الجديدة تايلور سويفت – فان بالنسبة لديون، هذا أمر رائع.ونشرت شانتال ماشابي، نائبة رئيس اتصالات الهوكي في الفريق، صورة لها مع ديون على إنستغرام، حيث ظهرت نشيطة وبصحة جيدة الأمر الذي فاجأ الجمهور."من الزيارة الجميلة إلى مباراتنا في فيغاس أمس. شكرا سيلين ديون على كرمك"، كتبت ماشابي، وتابعت: "كان الفريق بأكمله سعيدًا جدًا بلقائك أنت وعائلتك".وانهالت تعليقات المعجبين المرتاحين الذين كتبوا مشاعر مثل: "رائع! من الرائع جدًا رؤية سيلين تبدو بصحة جيدة وسعيدة جدًا!ولقد كانت ديون خارج دائرة الضوء منذ ما يقرب من أربع سنوات منذ أن ألغت كل عروضها الحية بسبب معركتها مع متلازمة الشخص المتصلب، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست في كانون الأول 2022، أعلنت ديون تشخيصها في مقطع فيديو على إنستغرام.وقالت ديون: "كما تعلمون، كنت دائمًا كتابًا مفتوحًا ولم أكن مستعدة لقول أي شيء من قبل، لكنني مستعدة الآن... لقد كنت أتعامل مع مشاكل صحتي لفترة طويلة وكان من الصعب جدًا بالنسبة لي أن أواجه تحدياتي وأن أتحدث عن كل ما مررت به."وكشفت أن الأطباء شخّصوا إصابتها بـ "اضطراب عصبي نادر جدًا يسمى متلازمة الشخص المتصلب، والذي يصيب واحدًا من كل مليون شخص".ويسبب هذا الاضطراب تشنجات عضلية مؤلمة، من بين أعراض أخرى.