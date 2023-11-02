هاني شاكر في المستشفى... إليكم التفاصيل! (صورة)

هاني شاكر في المستشفى... إليكم التفاصيل! (صورة)

نشر الفنان المصري هاني شاكر عبر حسابه الرسمي على X صورةً له من داخل المستشفى برفقة الطبيب المعالج، فما هي حالته الصحيّة؟

طمأن الفنان هاني شاكر محبّيه على صحته، مُعلناً أنّه خضع لعمليّة جراحيّة تكلّلت بالنجاح.

وكشف هاني شاكر عن التفاصيل بالقول "بعد إزالة كيس ذلالي من منطقة الكوع. شكر واجب لإبني وحبيبي الأستاذ الدكتور ابراهيم الجنزوري رئيس قسم العظام بمستشفى الجنزوري التخصصي، وشكر خاص لإدارة المستشفى وعلى رأسها السيدة الفاضلة مديحة الجنزوري. ألف شكر على حسن الاستقبال والرعاية الطبية الفائقة".