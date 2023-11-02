هاني شاكر في المستشفى... إليكم التفاصيل! (صورة)

بعد إزاله كيس ذلالي من منطقه الكوع
شكر واجب لإبني و حبيبي الأستاذ الدكتور ابراهيم الجنزوري رئيس قسم العظام بمستشفي الجنزوري التخصصي و شكر خاص لإدارة المستشفي و علي رأسها السيدة الفاضلة مديحة الجنزوري
ألف شكر علي حسن الاستقبال و الرعاية الطبية الفائقة pic.twitter.com/COcY0lOGOf
— Hany Shaker (@HanyShaker) November 1, 2023
بعد إزاله كيس ذلالي من منطقه الكوع
شكر واجب لإبني و حبيبي الأستاذ الدكتور ابراهيم الجنزوري رئيس قسم العظام بمستشفي الجنزوري التخصصي و شكر خاص لإدارة المستشفي و علي رأسها السيدة الفاضلة مديحة الجنزوري
ألف شكر علي حسن الاستقبال و الرعاية الطبية الفائقة pic.twitter.com/COcY0lOGOf