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بعد الضرب والصراخ في غرفتها... ما هي حالة والدة نادين الراسي؟ (صورة)

بعد الضرب والصراخ في غرفتها... ما هي حالة والدة نادين الراسي؟ (صورة)

بعد الاشتباك بالأيدي والضرب والصراخ بين الممثلة نادين الراسي وشقيقها سيباستيان في غرفة المستشفى، يتساءل كثيرون حول تطّورات الحالة الصحيّة للسيدة الهام الراسي. وطمأنت نادين الراسي الجمهور على صحّة والدتها عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق انستغرام، فكتبت "الماما الليلة صارت بالبيت، كتّر خيركن على صلواتكن ومحبّتكن. درب العلاج قد ما يطول، إيماننا بالله ومشيئته أقوى بكتير".