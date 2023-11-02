حسين الجسمي يتمنّى التوفيق للمملكة العربيّة السعوديّة

حسين الجسمي يتمنّى التوفيق للمملكة العربيّة السعوديّة

تمنّى الفنان الإماراتي حسين الجسمي التوفيق للمملكة العربيّة السعوديّة، وذلك تعليقاً على خبر تنظيم السعودية لكأس العالم في كرة القدم عام 2034.

وأعرب الفنان حسين الجسمي عن سعادته وفخره بهذا الإنجاز السعودي، قائلاً "المستحيل ليس سعودياً".