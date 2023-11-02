هدية فلسطينية من باسم يوسف لبيرس مورغان تشعل الانترنت!

هدية فلسطينية من باسم يوسف لبيرس مورغان تشعل الانترنت!

أشعل النجم المصري باسم يوسف الانترنت بالهدية الّتي اختارها للمذيع البريطاني بيرس مورغان للتأكيد ان الفلسطينيين هم أصحاب الأرض الحقيقيين والأصليين.

وفي التفاصيل، قرّر باسم يوسف أن يهدي بيرس مورغان قارورة من زيت الزيتون الفلسطيني الذي يُصنع في الضفة الغربية، قائلاً "أفضل زيت زيتون على الإطلاق، الشيء المميز هنا هي أشجار الزيتون التي يعرفون أنها تعيش لأكثر من 600 عام وهي بمثابة إرث عائلي حيث تنتقل بينهم من جيل إلى جيل".