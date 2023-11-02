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فرقة "بيتلز" تعود إلى الواجهة من خلال أغنية ساهم الذكاء الاصطناعي في إنجازها

فنّ
2023-11-02 | 09:04
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فرقة &quot;بيتلز&quot; تعود إلى الواجهة من خلال أغنية ساهم الذكاء الاصطناعي في إنجازها
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فرقة "بيتلز" تعود إلى الواجهة من خلال أغنية ساهم الذكاء الاصطناعي في إنجازها


فرقة "بيتلز" تعود إلى الواجهة من خلال أغنية ساهم الذكاء الاصطناعي في إنجازها

تطلق فرقة "بيتلز" الخميس أغنية جديدة بعنوان "ناو أند ذِن ("Now and Then") سجّلها جون لينون ومُعدَّلة بفضل برنامج للذكاء الاصطناعي، من شأنها أن تجمع أعضاء الفرقة الأسطورية مرة أخيرة بعد أكثر من 53 سنة على انفصالهم.

ومن المرتقب أن تصدر الأغنية عند الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش. وفي متجر الفرقة الالكتروني حيث تتوافر الأغنية بحسب الرغبة، نفدت بعض نسخها التي طُلبت مسبقاً كتلك المُتاحة بأسطوانات الفينيل أو أشرطة الكاسيت.

وقالا بول مكارتني (81 عاماً) في مقطع وثائقي قصير نُشر عبر الإنترنت مساء الأربعاء، يتناول نشأة الأغنية ويتيح الاستماع إلى مقاطع منها "قد تكون +ناو أند ذِن+ آخر أغنية لفرقة بيتلز نشارك جميعنا فيها. هو عمل فعلي للفرقة".

وعُرّف عن أغنية "ناو أند ذِن ("Now and Then") على أنّها "آخر عمل لفرقة بيتلز، كتبها وغناها جون لينون، ثم طوّرها وعمل عليها بول مكارتني وجورج هاريسون ورينغو ستار، وأكملها أخيراً بول ورينغو بعد أكثر من أربعة عقود".

وجرى استنباط الأغنية الجديدة استناداً إلى نسخة أوليّة لها سجّلها جون لينون في سبعينات القرن العشرين داخل شقته في نيويورك. وبعد وفاته عام 1980، أعطتها أرملته يوكو أونو عام 1994 لأعضاء الفرقة الآخرين.

ولم تكن التقنيات المتاحة حينها قادرة على استخراج صوت جون لينون بنوعية جيدة، وبقيت الأغنية في الادراج.

- "صوت جون" -
وأبصر مشروع الأغنية الجديدة النور من خلال مسلسل وثائقي يحمل عنوان "ذي بيتلز: غيت باك" أخرجه بيتر جاكسون عام 2021.

واستخرج مخرج "لورد أوف ذي رينغز" صوت لينون من أحد الأشرطة فاصلاً اياه عن موسيقى البيانو بمساعدة تقنية الذكاء الاصطناعي.

وقال مكارتني في البيان الذي أُعلن فيه عن إصدار الأغنية "بتنا أمام صوت لجون واضح بصورة كبيرة".

وأُضيفت إلى النسخة الأولية الأساسية موسيقى عزفها على غيتار كهربائي وصوتي سنة 1995، جورج هاريسون الذي توفي عام 2001. وتم إنجاز الأغنية خلال العام الفائت في أحد استوديوهات لوس أنجليس، من خلال مزج إيقاعات كل من رينغو ستار على الدرامز وبول مكارتني على البيانو، مع أداء مكارتني وستار.

ويقول رينغو ستار (83 عاماً) "إن الأغنية مؤثرة جداً لنا. فكأنّ جون لا يزال معنا".

في نيسان/أبريل 1970، وبعد ستة أشهر من صدور ألبوم "آبي رود" وقبل شهر من طرح "ليت إتِ بي"، أعلنت بيتلز انفصال أعضائها الأربعة. وأصدرت الفرقة خلال السنوات العشر قبل انفراط عقدها 14 ألبوماً تصدرت المبيعات، وبيعت أكثر من مليار نسخة من أسطواناتها.

- "تنقية الصوت" -
ورغم رحيل لينون عام 1980 وهاريسون عام 2001، لا يزال الشغف بـ"بيتلز" قوياً في مختلف أنحاء العالم. وسبق أن مكّنت قدرات الذكاء الاصطناعي عدداً من المعجبين من جمع أعضاء الفرقة مجدداً أو استخدام صوت مكارتني شاباً في أغنيات حديثة له.

وكان مكارتني كشف عن مشروع الأغنية الجديدة في حديث إلى "بي بي سي" في حزيران/يونيو.

وقال آنذاك "نحضّر لأغنية ستكون الأخيرة لفرقة بيتلز، مستنبطة من نسخة أولية أنجزها جون"، مضيفاً "نجحنا في الحصول على صوت جون وتنقيته باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لمزج مكوّنات الأغنية".

ولم يكن وجود النسخة الأولية مخفياً كما لم يخف مكارتني رغبته في إحيائها. لكنه دأب على القول إن المشروع لم ينجح بسبب معارضة جورج هاريسون الذي لم يكن يحبّ النسخة.

وبعد أغنية "ناو أند ذن"، سيعاد إصدار ألبومي "ذي بيتلز 1962-1966" و"ذي بيتلز 1967-1970" ضمن نسخة تعمل بالواقع المعزز في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر.

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