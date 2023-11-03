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نادين الراسي تسامح شقيقها بعدما أبرحها ضرباً: يد الأخ أفضل بالضرب!

فنّ
2023-11-03 | 06:14
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نادين الراسي تسامح شقيقها بعدما أبرحها ضرباً: يد الأخ أفضل بالضرب!
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نادين الراسي تسامح شقيقها بعدما أبرحها ضرباً: يد الأخ أفضل بالضرب!

نادين الراسي تسامح شقيقها بعدما أبرحها ضرباً: يد الأخ أفضل بالضرب!

في أوّل تعليقٍ لها على حادثة ضربها من قبل شقيقها، صرّحت الممثلة اللبنانيّة نادين الراسي أنها سامحته وصلّت له في الكنيسة لأنها تعتبره بمثابة ابنها. 
 
وأردفت نادين الراسي قائلةً "بيضلّ خيي وحبيب قلبي، كان فيي اضربو ودافع عن حالي بس ما قدرت، شفتوا شي مرّة أم بتعتدي على ابنها؟ هو متل ابني". 
 
وقالت نادين الراسي في تصريحها لمجلة الجرس "بيضلّ ضرب الأخ أسهل من ضرب أي حدا تاني، يعني ايد الأخ أحسن من ايد أي حدا تاني". 

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نادين الراسي

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