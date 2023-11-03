هل تسجن نسرين طافش لمدة 3 سنوات في مصر؟

هل تسجن نسرين طافش لمدة 3 سنوات في مصر؟

أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد في مصر حكماً غيابياً بحق الممثلة السورية نسرين طافش ويقضي بسجنها لمدة ثلاث سنوات وكفالة عشرين ألف جنيه مصري لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً بسبب شيك بدون رصيد.

ومن المُقرّر أن تمثل نسرين طافش يوم الإثنين المقبل أمام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي جنح أكتوبر، تمهيداً لإرسال الاستكتاب إلى خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لإعداد تقرير بصحة التوقيع على شيك بدون رصيد من عدمه.