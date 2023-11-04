فادي إبراهيم بحاجة فوراً الى دم من فئة B+

فادي إبراهيم بحاجة فوراً الى دم من فئة B+

كشف الممثل اللبناني جورج حران أن زميله فادي إبراهيم بحاجة الى التبرّع للدم، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وفي التفاصيل، كتبت جورج حران "زميلنا فادي إبراهيم بحاجة فوراً الى دم من فئة B+ في مستشفى قلب يسوع، نرجو من الراغبين في التبرّع التوجه فوراً الى بنك الدم في المستشفى".