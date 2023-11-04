جليس أطفال النجمة درو باريمور يعرض عليها الزواج خلال برنامجها... "مفاجأة سارة"! (فيديو)

حصلت نجمة هوليوود درو باريمور على مفاجأة كبيرة في برنامجها الحواري عندما طلب منها جليس أطفالها السابق بولي شور يدها للزواج.

ووفق موقع " ديلي ميل " البريطاني، فقد جثا شور، 55 عاما، الّذي كان صديقاً لدرو، 48 عاما، لأكثر من 10 أعوام، على ركبة واحدة للتقدم لخطبة الممثلة الأميركية خلال حلقة يوم الجمعة من برنامجها الذي يحمل اسمها.

وجاءت هذه المفاجأة الكبيرة بعد أن ناقش الثنائي البودكاست الخاص ببولي وتذكرا والدته الشهيرة الراحلة ميتزي شور. كما حزنا على فقدان ماثيو بيري.

وقال بولي: "ما لا تعرفه درو هو أن والدتي لم تكن سعيدة عندما تزوجت من توم غرين"، في إشارة إلى زواج درو الذي استمر لمدة عام وانتهى في عام 2002. وقالت لي: "بولي، يجب أن تتزوج من درو".

وتابع: "ولهذا السبب أتيت إلى هنا الليلة، في هذه الليلة المجيدة، لأقدم لك خاتمًا"، قبل أن يسحب خاتم الخطوبة اللامع.

وبدورها، بدأت درو بالضحك بعدما ألقت نظرة على إصبعها المرصع بالخاتم الألماس وقالت: "بالمناسبة، خاتم خطوبة رائع". ثم عرضته على الجمهور قبل أن تقول لهم: "عليكم أن تتابعوا البرنامج لمعرفة إجابتي".

وقال بولي شور، في ختام العرض لدرو باريمور: "أحبك كثيرًا".

والجدير بالذكر أن الممثلة الشهيرة كانت متزوجةً سابقًا من جيريمي توماس من 1994 إلى 1995، وتوم غرين من 2001 إلى 2002، وويل كوبلمان من 2012 إلى 2016، ولديهما ابنتين أوليف (11 عاما) وفرانكي (8 أعوام).