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الوداع الأخير لماثيو بيري في جنازة خاصة... كيف بدا نجوم "فريندز"؟ (صور)
فنّ
2023-11-04 | 11:31
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الوداع الأخير لماثيو بيري في جنازة خاصة... كيف بدا نجوم "فريندز"؟ (صور)
أقيمت جنازة خاصة للنجم الراحل ماثيو بيري، بعد ستة أيام من العثور عليه متوفيا في حوض الاستحمام الساخن بمنزله في لوس أنجلوس، بالولايات المتحدة، عن عمر يناهز 54 عاما.
ودُفن الممثل في مراسم جنازة بسيطة دامت ساعة واحدة في مقبرة فورست لون في لوس أنجلوس، وفق موقع "
ديلي ميل
".
وشارك في الجنازة نجوم مسلسل "فريندز" الشهير وهم جينيفر أنيستون، 54 عامًا، ليزا كودرو، 60 عاماً؛ كورتني كوكس، 59 عاماً؛ وديفيد شويمر، 57 عامًا، حيث وصلوا معاً بالبدلات السوداء، وظهرت على وجوههم ملامح الحزن لتوديعهم زميلهم بيري.
وكانت والدة الراحل سوزان موريسون البالغة من العمر 84 عامًا، وزوج والدته الصحفي كيث، 76 عامًا، حاضرين في هذا الحدث الخاص، وكذلك والده جون بيري، 82 عامًا. وكان كيث موريسون أحد حاملي النعش.
وتقع مقبرة فورست لون قبالة استوديوهات Warner Bros، حيث تم تصوير المسلسل الأيقوني لمدة 10 مواسم، وهي المثوى الأخير لمجموعة من نجوم هوليود، من بينهم كاري فيشر، بيتي ديفيس، ستان لوريل، باستر كيتون، مايكل هاتشينس، بول ووكر، بريتاني ميرفي وآن هيش.
والجدير بالذكر أنه تم العثور على ماثيو بيري، 54 عامًا، متوفياً في حوض استحمام ساخن بمنزله في لوس أنجلوس يوم السبت، إلا أنه لم يتم تأكيد سبب وفاته بعد.
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