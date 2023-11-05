"عايِش بين الثواني وعَم إكبَر عَالسكت"… جورج خباز يحتفل بعيد ميلاده! (صورة)

نشر الممثل اللبناني جورج خباز صورة من طفولته على موقع "فيسبوك" بمناسبة عيد ميلاده.وكتب معلقاً عليها: "سِنة طَلِّت قدامي و سِنة خَلفي تركت، عايِش بين الثواني وعَم إكبَر عَالسكت، مبارح كِنت بِبال أهلي فِكرة، وبُكرا بصير بِبال الدِني ذِكرى... وبين الفكرة و الذِكرى! بيِجي تشرين التاني يذَكِرني بِالوَقت".وعلق المتابعون متمنين له دوام السعادة والنجاح.