ما هو مرض فادي إبراهيم؟.. نقابة الممثلين تجيب وتكشف تفاصيل حالته الصحيّة

ما هو مرض فادي إبراهيم؟.. نقابة الممثلين تجيب وتكشف تفاصيل حالته الصحيّة

سادت حالة من القلق بين محبّي الممثل اللبناني فادي إبراهيم تزامناً مع انتشار خبر حاجته الى دم من فئة B+ أثناء تواجده في المستشفى، الأمر الّذي دفع البعض الى التساؤل حول طبيعة مرض فادي إبراهيم.

وصرّح نقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوي أن الممثل فادي إبراهيم يعاني راهناً من التهاب في الدم والذي نتج عن خضوعه لغسيل الكلى، وسيستمر بالخضوع لغسيل الكلى مرّتين أسبوعياً، مؤكداً أن وضعه الصحي يتحسّن.

وتابع نعمة بدوي في اتصال مع موقع "فوشيا" قائلاً "الحمد لله استطعنا تأمين وحدة مطابقة لفئة دمه، وجرى الاحتفاظ بوحدتين للأسبوع المقبل. وإذا احتجنا مجدداً لن نتردّد بطلب التبرع".