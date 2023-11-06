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نادين نسيب نجيم لن تعتزل التمثيل قريباً بعكس كل التوقعات... هذا ما كشفه مصدر مقرّب منها!

نادين نسيب نجيم لن تعتزل التمثيل قريباً بعكس كل التوقعات... هذا ما كشفه مصدر مقرّب منها!

بعد الضجة الّتي أحدثتها الممثلة اللبنانيّة نادين نسيب نجيم بالحديث عن التفكير باعتزالها التمثيل، بدأت التساؤلات حول ما إذا سيدخل قرارها حيّز التنفيذ قريباً بخاصةٍ انها لم تحدد أي فترة زمنية في تصريحاتها الأخيرة. في سياقٍ متصل، استبعد مصدر مقرّب من نادين نسيب نجيم لـ "فوشيا" أن تعتزل الأخيرة قريباً، وتابع "تفكيرها بالاعتزال ليس جديداً، لكنها لن تأخذ هذه الخطوة قريباً، وقد تحتاج إلى أربع أو خمس سنوات مقبلة".