كارلوس عازار والإقدام على الزواج: خطوة جريئة!

كارلوس عازار والإقدام على الزواج: خطوة جريئة!

خلال حلوله ضيفاً على برنامج "كلام نواعم" عبر شاشة MBC، تحدّث الممثل اللبناني كارلوس عازار عن منظومة الزواج ووصفها بـ "الخطوة الصعبة والجريئة".

وبرّر كارلوس عازار كلامه بالقول "الزواج مؤسسة صعبة جداً منذ اللحظة الأولى للتفكير بها فمن الصعوبة بمكان أن نحضر رجل وامرأة وهما لا يشبهان بعضهما بتفاصيل حياتهما والناس تحاول أن يجعلاهما يشبهان بعضهما البعض وهذا الأمر غير مطلوب".

وأردف عازار قائلاً "المطلوب أن يتقبلا بعضهما البعض وطريقة العيش المشتركة بظروف وحياة جديدة".