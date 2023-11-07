6 ممثلين ممنوع التعامل معهم بقرار نقابي... إليكم لائحة الأسماء!

6 ممثلين ممنوع التعامل معهم بقرار نقابي... إليكم لائحة الأسماء!

أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر قراراً بمنع التعامل مع 6 ممثلين وايقافهم عن ممارسة مهنة التمثيل، وكشف النقيب أشرف زكي أن قرارات أخرى ستصدر قريباً لضبط سوق العمل الفني.

وجاء في بيان النقابة التالي: "قرّرت نقابة المهن التمثيليّة إيقاف عدد من الممثلين الشباب، وهم علي السبع، ولبنة إيهاب، وبسمة نبيل، وأحمد أزعر، ومنة صلاح، وأحمد طارق، ومنعهم من تصاريح العمل لعدم احترامهم قواعد وقوانين النقابة، لمشاركتهم في العديد من الأعمال الفنية دون تصريح".