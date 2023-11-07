راغب علامة: ارتكبوا أبشع المجازر لكنهم جبناء!

راغب علامة: ارتكبوا أبشع المجازر لكنهم جبناء!

تعليقاً على الأحداث في غزة، غرّد السوبر ستار راغب علامة قائلاً "ارتكبوا أبشع المجازر، قتلوا عشرات الآلاف من الأطفال الأبرياء الشهداء، دمروا مئات الآلاف من المنازل، اعتدوا بالقنابل المدمرة على المستشفيات، قتلوا الصحافيين وعائلاته، حرموا المدنيين من الماء والدواء".

وتابع علامة بالقول "يقصفون بأقوى انواع الأسلحة ويتواطؤون مع القوى العظمى لقتل الأطفال، لكنهم مجرمون وجبناء جبناء وأحقر أنواع المجرمين. يخافون من الطفل الفلسطيني وليس من المقاتل، لذلك يقتلوه بالطائرات".

وختم راغب علامة بعبارة "أقسم بالله بأن أي جنديّ إسرائيلي لا يتجرأ على الوقوف امام أطفال فلسطين الأبطال. أيها الصهاينة هزيمتكم قريبة".