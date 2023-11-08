نجم مشهور... من هو "الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة" لعام 2023؟ (صورة)

أعلنت مجلة "بيبول" عن الرجل الحائز بلقب "الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة" لعام 2023، وهو بطل مسلسل Grey's Anatomy الأميركي باتريك ديمبسي.

وقال ديمبسي، 57 عاما، وهو من ولاية ماين الأميركية: "أنا سعيد بنيلي هذا اللقب في هذه المرحلة من حياتي. من الجميل أن أحصل على هذا التقدير، ومن المؤكد أن غروري تأثر قليلاً، لكنه يمنحني فرصة لاستخدامه في شيء إيجابي."

وذكر الممثل الشهير أن اهتماماته الأخرى تشمل كونه رب عائلة لزوجته جيليان، 57 عامًا، وهي خبيرة تجميل، وأطفالهما تالولا، 21 عامًا، والتوأم سوليفان وداربي البالغان من العمر 16 عامًا، بالإضافة إلى ميله إلى قيادة سيارة سباق.

وتحدث باتريك ديمبسي عن الأمر الّذي دار في ذهنه عندما سمع الخبر لأول مرة، قائلاً: "لقد صدمت تمامًا، ثم بدأت بالضحك، هذه مزحة، أليس كذلك؟".