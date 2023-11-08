الموت يفجع دارين حمزة بأعزّ الناس

الموت يفجع دارين حمزة بأعزّ الناس

فُجعت الممثلة اللبنانيّة دارين حمزة بوفاة أعزّ الناس في تركيا، ونعت والدتها فريال حسن الزين عبر حساباتها على منصّات التواصل الاجتماعي.

وكتبت الممثلة دارين حمزة عبر خاصية القصص القصيرة "البقاء لله. انتقلت الى رحمة تعالى والدتي السيدة فريال الزين".وتابعت في ستوري أخرى "أحبك أمي".