قبلة بين قيس الشيخ نجيب وسلافة معمار تشعل الانترنت... والجمهور: لا داعي للحميمية!

قبلة بين قيس الشيخ نجيب وسلافة معمار تشعل الانترنت... والجمهور: لا داعي للحميمية!

توجّهت الأنظار في الساعات الماضية نجو أحداث مسلسل "الخائن" المعرّب عن مسلسل تركي، وأعرب عدد من روّاد الانترنت عن رفضهم للمشاهد الحميمة في هذا العمل الدرامي.

وأشعلت القبلة الحميمة بين الممثل السوري قيس الشيخ نجيب وزميلته سلافة معمار ضمن أحداث العمل مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق البعض بالقول "لا داعي للحميمية".