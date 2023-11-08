شيرين عبد الوهاب مع حسام حبيب مجدداً... هل فقدت الكثير من وزنها؟

شيرين عبد الوهاب مع حسام حبيب مجدداً... هل فقدت الكثير من وزنها؟

عاد إسم النجمة المصريّة شيرين عبد الوهاب الى الواجهة من جديد، بسبب تداول لقطة جديدة لها تجمعها بزوجها الفنان المصري حسام حبيب.

وقيل إن اللقطة الّتي تغزو الانترنت قد تمّ التقاطها في أحد المتاجر أثناء تسوّق الثنائي.

وأجمع روّاد الانترنت على أن الفنانة شيرين عبد الوهاب قد فقدت الكثير من وزنها الزائد في أحدث إطلالة لها.