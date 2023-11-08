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"جورجيت صايغ عطت فرح وجمال لبلدها"... ورد الخال: ما وقفت بكي مع مالك مكتبي بحلقة كثير خاصة... هيك يا زمن؟

"جورجيت صايغ عطت فرح وجمال لبلدها"... ورد الخال: ما وقفت بكي مع مالك مكتبي بحلقة كثير خاصة هيك يا زمن؟



علّقت الفنانة ودر الخال على الحلقة الخاصة من برنامج أحمر بالخط العريض "بيني وبينك"، والتي زار خلالها الاعلامي مالك الممثلة والمغنية اللبنانية القديرة جورجيت صايغ.



وكتبت ورد الخال في خاصية القصص عبر انستغرام: "جورجيت صايغ.... قلة تقدير الفنان من دولتنا كمان نوع تاني من الحروب... فنانة عطت فرح وجمال لبلدها، ما وقفت بكي مع مالك مكتبي بحلقة كثير خاصة... هيك يا زمن؟".

