الأمومة لا علاقة لها بالأنوثة.. إليسا تثير جدلاً: مقولة "الولد سند" كذبة!

الأمومة لا علاقة لها بالأنوثة.. إليسا تثير جدلاً: مقولة "الولد سند" كذبة!

رفضت النجمة اللبنانيّة إليسا ربط الأمومة بأنوثة المرأة، مُعتبرةً أن الثنائي الذي لم يُرزق بأطفال لا ينقصه شيء، وذلك خلال حلولها ضيفة حلقة نقاشية مع منصة "هي هب" في الرياض.

وفي التفاصيل، اعتبرت الفنانة إليسا ان مقولة "الولد سند" مجرد موروث اجتماعي لا أساس له، وتساءلت "كم من مرة شاهدنا أولادا يظلون برفقة عائلتهم لنهاية العمر؟ بل نشاهد كثيرا مسنين في دار العجزة يموتون وحيدون وأبناءهم في الخارج".

وأضافت "الولد ليس سند كما يقولون... هذا الأمر كذبة كبيرة".