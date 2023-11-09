ابن عم شكران مرتجى مفقود منذ 9 أيام في غزة... الرجاء المساعدة!

ابن عم شكران مرتجى مفقود منذ 9 أيام في غزة... الرجاء المساعدة!

أعلنت الممثلة شكران مرتجى ان ابن عمّها محمد الوحيد مرتجى مفقود منذ حوالي 9 أيام في غزة، وناشدت متابعيها عبر خاصيّة القصص القصيرة لمساعدتها في أي معلومة عنه بعدما فقدت التواصل معه.

وكتبت شكران مرتجى "ابن عمي اخو والدي محمد الوحيد مرتجى مفقود منذ قرابة 9 أيام. حاولت العائلة الصبر خلال هذه الفترة والانتظار لكن تقطعت السبل. الرجاء المساعدة".

وأضافت مرتجى قائلةً "نتمنى عودته سالماً لأسرته كما نتمنى السلامة للجميع في فلسطين".