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بعد معركة طويلة مع السرطان... وفاة نجم X Factor الأسترالي عن عمر يناهز 35 عامًا!

فنّ
2023-11-10 | 04:09
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بعد معركة طويلة مع السرطان... وفاة نجم X Factor الأسترالي عن عمر يناهز 35 عامًا!
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بعد معركة طويلة مع السرطان... وفاة نجم X Factor الأسترالي عن عمر يناهز 35 عامًا!

بعد معركة طويلة مع السرطان... وفاة نجم X Factor الأسترالي عن عمر يناهز 35 عامًا!

توفي نجم مسلسل Home and Away السابق جوني روفو عن عمر يناهز 35 عامًا، بعد 6 سنوات من تشخيص إصابته بسرطان الدماغ، وفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وظهر الموسيقي لأول مرة كشخصية كريس هارينجتون في المسلسل الأسترالي الشهير Home and Away في عام 2013، بعد عامين من ظهوره في نهائي برنامجX Factor  في أستراليا.

وجاء في بيان على حسابه الرسمي على موقع إنستغرام: "بقلب مثقل كان علينا اليوم أن نودع حبيبنا جوني. محاطا بشريكته وعائلته، ذهب جوني بسلام بدعم من بعض الممرضات والأطباء الرائعين". 

ووصف البيان روفو بأنه "فتى موهوب للغاية وساحر ومبهج".

وتابع البيان أن "جوني كان مصمماً للغاية ويتمتع بإرادة قوية"، وأنه "لقد ناضل طوال الطريق حتى النهاية وقاتل بأقصى ما يستطيع".
 
Johnny Ruffo

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