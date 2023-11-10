ظهرت متألّمة على فراش المرض.. نجمة مصريّة في المستشفى وتقلق جمهورها

ظهرت متألّمة على فراش المرض.. نجمة مصريّة في المستشفى وتقلق جمهورها

بعد مرور شهرين من احتفالها بعيد ميلادها الـ 38، تعرضت النجمة المصرية ياسمين رئيس لوعكة صحية، نقلت على إثرها إلى المستشفى.

وأقلقت ياسمين رئيس جمهورها على حالتها الصحية بعدما نشرت صورة لها وهي تتألّم على فراش المرض من داخل المستشفى وتضع المحاليل العلاجية في يدها، دون الكشف عن التفاصيل.