التعليق الوحيد لفضل شاكر حول أحداث غزة.. ماذا قال عن ابطال فلسطين؟

التعليق الوحيد لفضل شاكر حول أحداث غزة.. ماذا قال عن ابطال فلسطين؟

في تعليقٍ وحيد له حول أحداث غزة، تحدّث الفنان فضل شاكر عن ابطال فلسطين عبر حسابه على تطبيق X، فماذا قال لهم؟

في التفاصيل، غرّد فضل شاكر وكتب عبر حسابه الرسمي التالي: "يا أبطال فلسطين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه".

وتفاعل عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور فضل شاكر، وطالبه البعض بالغناء لفلسطين.