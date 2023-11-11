منتجون حاولوا صناعة "إليسا ثانية".. فهل ينجحون بمنافسة النسخة الأصلية؟

منتجون حاولوا صناعة "إليسا ثانية".. فهل ينجحون بمنافسة النسخة الأصلية؟

أكّدت النجمة اللبنانيّة إليسا أنّها صامدة في مسيرتها الفنيّة بالرغم من محاولة البعض تقليدها من خلال اعتماد نمط غنائي مشابه.

وصرّحت الفنانة اليسا "أعتبر أنّني أمتلك خطّاً موسيقياً منفرداً ومتميّزاً، وبالرغم من المحاولات الجمّة من فنانين عديدين لتقليدي، لاسيّما بعض المنتجين الساعين لصناعة "إليسا ثانية"، إلّا أنّ جميعهم فشلوا كون النسخة الأصلية صامدة".