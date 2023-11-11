شهادة وفاة ماثيو بيري صدرت بعد أسبوعين من وفاته...هل ذُكر فيها سبب الوفاة؟

التعليق الوحيد لفضل شاكر حول أحداث غزة.. ماذا قال عن ابطال فلسطين؟

التعليق الوحيد لفضل شاكر حول أحداث غزة.. ماذا قال عن ابطال فلسطين؟

بعد أن تابعته بيلا حديد على إنستغرام... باسم يوسف يعبر عن سعادته على طريقته الخاصّة!