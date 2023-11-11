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شهادة وفاة ماثيو بيري صدرت بعد أسبوعين من وفاته...هل ذُكر فيها سبب الوفاة؟

فنّ
2023-11-11 | 11:40
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شهادة وفاة ماثيو بيري صدرت بعد أسبوعين من وفاته...هل ذُكر فيها سبب الوفاة؟
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شهادة وفاة ماثيو بيري صدرت بعد أسبوعين من وفاته...هل ذُكر فيها سبب الوفاة؟

شهادة وفاة ماثيو بيري صدرت بعد أسبوعين من وفاته...هل ذُكر فيها سبب الوفاة؟

تم إصدار شهادة الوفاة الرسمية لماثيو بيري بعد أسبوعين تقريبًا من وفاته عن عمر يناهز 54 عامًا.

وجاء فيها أن الممثل توفي الساعة 4:17 مساءً في 28 تشرين الأول في منزله في باسيفيك باليساديس، كاليفورنيا، بالقرب من لوس أنجلوس.

وقالت الوثيقة إن بيري دفن في حديقة فورست لون التذكارية في لوس أنجلوس في 3 تشرين الثاني، بحسب موقع "فوكس نيوز".

 وحضرت عائلة بيري ونجوم مسلسل فريندز "Friends" السابقون، بما في ذلك جنيفر أنيستون وليزا كودرو وديفيد شويمر ومات ليبلانك وكورتني كوكس، الجنازة في لوس أنجلوس. 

وأشارت الشهادة إلى عمل بيري "كممثل" في صناعة "الترفيه" لمدة 38 عامًا. وتم إدراج سبب وفاة بيري على أنه "مؤجل".

علماً أن بيري توفي بعد أن غرق في حوض استحمام ساخن في منزله. وتقارير السموم لتشريح جثة الممثل كانت في انتظار المراجعة.

وأدرج الطبيب الشرعي في البداية "ظروف مهمة أخرى" كسبب للوفاة، وقال إن جثة بيري جاهزة للدفن.

وذُكر أن أخصائيو الطب الشرعي حصلوا على ما يقرب من 99٪ من المعلومات حول سبب الوفاة، ويمكنهم إصدارها الآن، أو الانتظار لبضعة أسابيع أخرى، لأنهم يبحثون عن بعض المخدرات غير المعروفة. 

ولا يُشتبه في وجود أي جريمة، كما لم يتم العثور على أي مخدرات غير مشروعة في المنزل. 




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